Доллар дорожает восьмые торги подряд 5.07.2023, 12:53

Актуальные курсы валют.

Белорусский рубль уже седьмой раз подряд дорожает к российскому, но восьмой раз подряд дешевеет к доллару утром 5 июля на БВФБ.

Курс доллара вырос на 0,0067 BYN до 3,0419 BYN/USD.

На восьмой день роста стоимость доллара суммарно выросла уже на 0,0619 BYN и оказалась на максимуме за 463 дня.

До исторического максимума — 3,3195 BYN/USD, который был установлен 15 марта прошлого года, — доллару ещё далеко.

Евро не появляется на бирже уже шестой день подряд. Последний раз евро на бирже видели на бирже в понедельник на прошлой неделе. Курс евро тогда снизился лишь на 0,0011 BYN до 3,2836 BYN и оставил максимум за 15 месяцев.

За июнь на бирже прошло 22 торговые сессии, а евро на них появлялся всего 5 раз.

Официальный курс евро от НБРБ на сегодня — 3,3078 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0047 BYN до 3,3899 BYN/100 RUB. Это минимум за 464 дня (больше 15 месяцев).

За шесть дней снижения сотня российских рублей подешевела уже на 0,1753 BYN.

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