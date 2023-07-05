Политолог: Поезд Лукашенко в ШОС ушел 5.07.2023, 12:54

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Игры диктатора уже никому не интересны.

Лукашенко во вторник, 4 июля, принял участие в Совете глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Диктатор высказал желание вступить в эту организацию.

Какую цель преследует Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Беларусь могла стать членом ШОС достаточно давно, но когда была возможность вступить в организацию на заре сотрудничества, эта идея не была поддержана. На тот момент Лукашенко действительно были неинтересны аморфные международные площадки, он балансировал между Востоком и Западом.

Сейчас же ситуация изменилась. Не первый год Лукашенко через различные статусы (от партнера по диалогу до наблюдателя) прямо-таки рвется в организацию. Это объясняется несколькими причинами.

— Kакими?

— Во-первых, ему сейчас актуальны какие угодно международные контакты. Не так много площадок, где себя достаточно комфортно чувствует Лукашенко. ШОС может стать одной из них. Ему интересен Китай, Индия, Иран, который стал членом организации. Плюс ШОС подразумевает (вчера об этом было заявлено) создание собственного банка. Наверное, это все-таки еще задача на вырост, но, тем не менее, есть механизмы финансирования проектов. Это возможность привлечь финансы, которые иным образом привлечь было бы невозможно. Традиционные финансовые рынки для режима Лукашенко закрыты.

Если вчера про банк говорил Кыргызстан, то сам Лукашенко говорил о вещах, которые волнуют лично его. Начал он с того, что Беларусь готова снабдить страны-участницы ШОС калием. В первую очередь — это реверанс в сторону Китая и Индии, которые являются серьезными традиционными покупателям белорусского калия.

Дальше им была поднята тема развития логистического пространства. Опять-таки, не от хорошей жизни. Инициативы, которые в первую очередь развивает Китай, различные варианты «Шелкового пути», в последнее время стали огибать Беларусь из-за слишком больших рисков. «Давайте все будет ездить через Беларусь», — это главная история, которая нужна сейчас Лукашенко.

Еще было сказано про трансфер науки и технологий. Понятно, что Беларусь в текущей ситуации фактически отрезана от современных технологи. Ей интересен Китай, Индия и тот же Иран в качестве поставщиков технологий.

Лукашенко готов собирать все что угодно по всему миру: несовершенные, местами украденные копии. Для этого любой способ годится. Все, что было вчера сказано в рамках программного выступления, — это были причины, по которым сейчас ШОС очень интересен режиму. Это инструмент экономического выживания и демонстрации, что где-то еще принимают и встречаются.

Отмечу, что Лукашенко выглядел все же расстроенным на этом Совете. Ведь Иран получил полное членство, а белорусский вопрос до сих пор отложен. Перспективы его полноправного членства в организации туманны.

— Почему перспективы членства туманны?

— Когда-то это было неинтересно, когда стало немножко поинтереснее — поезд ушел. За членство в организации должны проголосовать все ее члены. Когда-то членство Беларуси блокировал Узбекистан, сейчас, вполне возможно, другие страны играют в свои игры. Не все до конца понимают, зачем им Беларусь в своем текущем положение. Она может принести гораздо больше рисков, чем пользы.

На этом заседании, хоть белорусская делегация и ожидала, что ее примут с распростертыми объятиями, этого не случилось.

— Диктатор назвал ШОС «инструментом для противостояния Западу». Действительно ли эта организация может быть таким инструментом или он выдает желаемое за действительное?

— Скажем так, он не в первый раз хочет собрать какую-то группу на основе антизападных интересов. С тем, чтобы этим объединением даже немножко попытаться поруководить. Другое дело, что антизападничество имеет реальный отклик сейчас только в РФ и Беларуси. Можно сюда еще добавить троицу Китай, Индия и Иран, а вот все остальные страны предпочитают с Западом успешно сотрудничать.

Попытки Лукашенко играть на каком-то очередном избавлении от «колониальной зависимости» не пользуются популярностью. Ему видится и кажется, что все «ненавидят Запад», но на самом деле у каждой из стран своя архитектура отношений с этим миром.

Взять тот же самый Казахстан, понятно, у него один из основных партнеров — России, но Китай — не меньший по значимости. Приблизительно такой же по значимости партнер для него — коллективный Запад, потому что Казахстан хочет получать бонусы от финансового рынка.

Пламенная речь Лукашенко, которая по степени зажигательности не дотягивает до Кастро, абсолютно пустая с точки зрения воплощения этих перспектив в жизнь. Таких объединений достаточно много. ШОС — не единственная площадка, где на почве антизападничество и антиамериканизма Лукашенко пытается играть, но все эти игры, скажем так, не интересы другим участникам.

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