Самосвал рупий и вагон дирхамов Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

5.07.2023, 12:35

Кремль завяз в тяжелой «борьбе».

Тяжелая борьба с долларом и евро в России продолжается.

Совет Федерации рекомендует Центробанку «рассмотреть вопрос о развитии расчетов в национальных валютах, в том числе индийских рупиях, иранских риалах, дирхамах ОАЭ и иных иностранных валютах, при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

Это понятно. Но вот вопрос: как быть с внутренним российским оборотом в долларах и евро? Со взятками, которые дают в таких валютах?

Тогда уже верхний спикер Матвиенко могла бы выйти с проектом постановления палаты, в котором патриотичным российским коррупционерам предлагалось бы переходить на рупии, риалы и дирхамы.

И вот представьте. Прошли годы. Врывается в кабинет к великому геополитику радостная Матвиенко и кричит: «Мы победили! Сегодня на квартире у полковника Захарченко найдена комната, под потолок забитая рупиями! А у подполковника Черкалина на запасных путях железной дороги нашли вагон с дирхамами! Переход от доллара и евро завершен!»

Великий геополитик встал из-за стола, обнял Валентину Ивановну и трижды расцеловал ее. Тут же позвонил Силуанову и попросил выдать ей премию в юанях.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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