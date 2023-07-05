Самосвал рупий и вагон дирхамов
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 5.07.2023, 12:35
Кремль завяз в тяжелой «борьбе».
Тяжелая борьба с долларом и евро в России продолжается.
Совет Федерации рекомендует Центробанку «рассмотреть вопрос о развитии расчетов в национальных валютах, в том числе индийских рупиях, иранских риалах, дирхамах ОАЭ и иных иностранных валютах, при осуществлении внешнеэкономической деятельности».
Это понятно. Но вот вопрос: как быть с внутренним российским оборотом в долларах и евро? Со взятками, которые дают в таких валютах?
Тогда уже верхний спикер Матвиенко могла бы выйти с проектом постановления палаты, в котором патриотичным российским коррупционерам предлагалось бы переходить на рупии, риалы и дирхамы.
И вот представьте. Прошли годы. Врывается в кабинет к великому геополитику радостная Матвиенко и кричит: «Мы победили! Сегодня на квартире у полковника Захарченко найдена комната, под потолок забитая рупиями! А у подполковника Черкалина на запасных путях железной дороги нашли вагон с дирхамами! Переход от доллара и евро завершен!»
Великий геополитик встал из-за стола, обнял Валентину Ивановну и трижды расцеловал ее. Тут же позвонил Силуанову и попросил выдать ей премию в юанях.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»