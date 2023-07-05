Эксперт назвал лучший овощ для худеющих
- 5.07.2023, 13:04
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Этот овощ помогает возместить дефицит микроэлементов и витаминов в организме.
По словам нутрицолога Игоря Строкова, которые приводит издание «МедикФорум», блюда с брюссельской капустой помогут восстановить дефицит некоторых микроэлементов, а также витаминов.
Капусту можно сочетать с разными продуктами, она улучшает работу желудочно-кишечного тракта и помогает держать себя в форме.
Еще один очевидный плюс брюссельской капусты — малое количество калорий.
А еще в ней есть вещества, способные бороться с раковыми клетками.