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Эксперт назвал лучший овощ для худеющих

  • 5.07.2023, 13:04
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Эксперт назвал лучший овощ для худеющих

Этот овощ помогает возместить дефицит микроэлементов и витаминов в организме.

По словам нутрицолога Игоря Строкова, которые приводит издание «МедикФорум», блюда с брюссельской капустой помогут восстановить дефицит некоторых микроэлементов, а также витаминов.

Капусту можно сочетать с разными продуктами, она улучшает работу желудочно-кишечного тракта и помогает держать себя в форме.

Еще один очевидный плюс брюссельской капусты — малое количество калорий.

А еще в ней есть вещества, способные бороться с раковыми клетками.

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