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ВСУ продавили российскую оборону и продвинулись на 7,5 км на Юге

  • 5.07.2023, 13:07
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ВСУ продавили российскую оборону и продвинулись на 7,5 км на Юге

Украинская армия совершила рывок на двух направлениях.

Украинские военные продвинулись в глубину обороны россиян до 7,5 км на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время «горячая»линия столкновения превышает 1200 км.

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в интервью «Укринформу».

По его словам, в ходе проведения наступательной операции оперативная обстановка резких изменений не претерпела. Она характеризуется попытками россиян выйти на административную границу Донецкой области и удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах.

«В рамках проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянский, где наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника до 7,5 км», - сказал Громов.

Он отметил, что с начала наступательной операции ВСУ освободили 9 населенных пунктов и вернули под контроль почти 160 кв. км украинской земли.

«Что касается протяженности так называемой «горячей» линии столкновения, то она сейчас превышает 1200 км. Но здесь идет речь о непосредственной линии столкновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия», - добавил он.

При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба отметил, что нельзя забывать о северных границах с Беларусью и РФ, откуда противник ведет постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы. Там также фиксируют деятельность диверсионно-разведывательных сил и сохраняется угроза военного вторжения.

Также не стоит забывать об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала врага, мы не можем полностью исключать его десантные возможности. К тому же существует еще граница с Приднестровьем, где РФ удерживает ограниченную группировку войск.

«Поэтому в целом такая линия может составлять около 3800 км», - добавил Громов.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях. Они оказывают давление на россиян и выбивают их из ранее захваченных рубежей севернее и южнее Бахмута. ВСУ также имеют успех в районе Клещеевки.

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