Жительница Кореличей рассказала правду о Лукашенко и «оскорбила» начальника районной милиции 5.07.2023, 13:17

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Как отреагировали в «суде»?

В суде Кореличского района 13 июня осудили Викторию Качан по ч. 1 ст. 368 (оскорбление Лукашенко), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении Лукашенко), ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса.

Судья Ирина Каско назначила Виктории три года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), пишет «Весна».

Женщина была задержана 1 марта. С 4 марта и до вынесения приговора она находилась под домашним арестом.

Ее обвинили в том, что Виктория с 2020 по 2022 год оставляла «оскорбительные и клеветнические комментарии» в телеграм-чате «Кореличи 97%». Женщина якобы «оскорбила» начальника Кореличского РОВД Алексея Гавроша и обвинила Лукашенко в организации убийств людей.

С Виктории взыскали в пользу Алексея Гавроша 1 000 рублей морального вреда.

Женщина «полностью признала вину и раскаялась в содеянном». Виктория Качан с 2014 по июль 2022 года проживала в России. Работала на частном торговом предприятии. Имеет двух детей.

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