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Аэроразведчики ВСУ уничтожили автотранспорт россиян в Донецком аэропорту

  • 5.07.2023, 13:36
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Аэроразведчики ВСУ уничтожили автотранспорт россиян в Донецком аэропорту

Видеофакт.

Украинские аэроразведчики показали, как наводят дроны-камикадзе на цель и уничтожают российские транспортные средства в районе оккупированного Донецка, где удерживают позиции боевики так называемой «ДНР».

Яркое видео, на котором ФПВ-дроны Вооруженных Сил Украины результативно атакуют группу внедорожников оккупантов на Донецком направлении, обнародовали в ночь на 5 июля в телеграм-канале БУАР 110-й ОМБр им. Марка Безручко.

Отмечается, что пять автомобилей «Нива» были переданы так называемым «Народным фронтом» РФ для использования боевикам 1-го армейского корпуса «ДНР».

Представители международного волонтерского сообщества GeoConfirmed геолоцировали точное место атаки. Речь идет об участке с координатами 48.076827, 37.694855 на территории Донецкого аэропорта.

Отметим, 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко (110 ОМБр) входит в механизированные войска Вооруженных Сил Украины, состоящее из кадрированных частей. С конца марта 2022 г. и по настоящее время подразделения бригады участвуют в обороне г. Авдеевки на Донецком направлении.

По данным мониторинговой инициативы DeepState, по состоянию на конец суток 4 июля враг продолжает штурмовать Авдеевскую дугу с востока. Севернее Опытного 53 ОМБр откинула врага месяц назад, и об этом уже можно говорить публично.

Как сообщила вечером 4 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, враг наступает на Лиманском, Авидеевском и Марьинском направлениях. Там очень горячо, но продвинуться противник не может.

«На всех направлениях наши силы обороны интенсивно уничтожают наступательные возможности вражеской армии. Уничтожены пункты управления, личный состав, техника и вооружение – это все то, что планировалось использовать против нас, но уже не получится», – подчеркнула чиновница.

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