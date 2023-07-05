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История с шокирующим видео на ферме в Кормянском районе получила продолжение

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  • 5.07.2023, 13:46
  • 7,794
История с шокирующим видео на ферме в Кормянском районе получила продолжение

Чиновники объясняют, как такое случилось.

Работники фермы из деревни Александровка Кормянского района выложили видео в социальные сети, чтобы привлечь внимание к тому, как обращаются с животными в сельхозпредприятии «Дубовица», сообщает nashaniva.com.

На видео, которое разошлось по соцсетям, видно, что в давно нечищенном загоне один из телят лежит в навозной жиже, а другие едва переставляют ноги по грязи.

Также видно тело мертвого животного, которое почти утонуло в навозе.

Руководство хозяйства не комментирует ситуацию на ферме.

В Кормянском райисполкоме заявили, что ферма — закрытый для посещения посторонними людьми объект, и отказались говорить о содержании животных в «Дубовице».

В одном из комитетов Гомельского облисполкома заверили, что показанный на видео загрязненный загон уже почищен, а телята перегнаны в другое место. Все это было сделано в течение 4-5 часов после появления видео в интернете.

«Автор видео удалил его из тиктока, так как увидел, что ситуация исправлена. К сожалению, наши люди не могут позвонить руководству района и обозначить проблему, а заниматься только таким пиаром», — сетуют чиновники.

Они объясняют, что загон, находящийся в низовье, затопило проливными дождями.

«Все, что там [на видео] показывают — это кормовой стол, к которому сбежалась органика. А сам загон в нормальном состоянии. Сейчас там чисто и сухо», — утверждают в облисполкоме.

По словам чиновников, руководителя хозяйства привлекли к ответственности и еще идет расследование. По его окончании будут наказаны и другие виновные.

Сельхозпредприятие «Дубовица» специализируется на производстве мяса и молока, выращивании зерна и разведении крупного рогатого скота.

В этом году Госконтроль констатировал, что в Гомельской области в 9 из 21 района увеличилась смертность животных. По факту сокрытия этих фактов возбуждено почти четыре десятка уголовных дел.

Среди проблем контролеры назвали загноенность ферм, отсутствие сбалансированности рациона кормления животных и низкое качество кормов. Хозяйствам не хватает специалистов. Отсутствуют зоотехнические и ветеринарные службы.

В отчете госконтроля упоминалось и сельхозпредприятие «Дубовица». Исполняющий обязанности руководителя хозяйства Андрей Ковганов оправдывал падеж коровьего стада недостатком кормов.

«Животные обессилели», — признавал Ковганов.

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