Стало известно, как сбегал и где прятался Путин во время мятежа Пригожина 5.07.2023, 13:46

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Передвижения главы РФ отследили.

Президент России Владимир Путин сбежал из Москвы во время мятежа, который возглавил главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

Как сообщает Newsweek, российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что что у него есть информация о передвижениях Путина во время мятежа Вагнера 24 июня.

По словам его источников, Путин вылетел из Москвы на самолете во время неудавшегося переворота и, скорее всего, отправился в свою резиденцию на Валдае между Тверской и Новгородской областями России.

Издание отмечает, что очевидное отсутствие Путина во время разыгравшегося мятежа породило слухи о его местонахождении, а информация от контакта Ходорковского является последним свидетельством из нескольких источников, включая данные слежения за самолетами, о том, что российского президента не было в Москве.

«В тот момент мы следили за Путиным. И, похоже, он действительно уехал из Москвы и, скорее всего, уехал в свою резиденцию на Валдай», - сказал Ходорковский.

Самолет, «который используется только Путиным», вылетел из Москвы 24 июня и направился на северо-запад России, сказал Ходорковский со ссылкой на свой источник, добавив, что самолет исчез с системы отслеживания полетов «где-то в районе Валдая».

По данным сервиса Flightradar24, президентский самолет Ил-96 вылетел из Москвы во разгар бунта Пригожина. Сообщается, что транспондер самолета был отключен, когда он начал снижаться в Тверской области. Это может указывать на то, что борт направлялся на авиабазу Борисовское Хотилово - ближайший аэродром к резиденции Путина на Валдае, отмечает Newsweek.

Издание добавляет, что Ил-96 с регистрационным номером RA-96022 использовался для перевозки Путина на различные встречи и саммиты. Этот самолет вылетел из Москвы 24 июня в 14:16 по местному времени. В 14:32 он начал снижаться, прежде чем был отключен транспондер в 14:39 к западу от Твери.

Другие самолеты специального летного отряда «Россия», которые использовались для перевозки высокопоставленных российских чиновников или военнослужащих, также поднялись в воздух из Москвы, при этом один из них приземлился в Санкт-Петербурге.

«Руководители, всевозможные руководители разных ведомств, действительно, многие из них уехали и из Москвы. Именно поэтому я тогда думал, что у оппозиции есть шанс. Но… мятеж Пригожина очень быстро закончился ничем», - сказал Ходорковский.

В колонке для The New York Times от 30 июня российский журналист Михаил Зыгарь также сообщил, что Путина не было в Москве в день восстания «вагнеровцев». Однако Зыгарь сообщил, что российский президент провел день на яхте своего соратника и бизнесмена Юрия Ковальчука в Санкт-Петербурге, наблюдая за фестивальным шоу «Алые паруса». Тем не менее, этому не было никаких визуальных доказательств, а яхта не оставила никакого цифрового следа на морских сервисах слежения. Хотя в прошлом транспондеры на российских яхтах отключались.

Другие источники поддержали версию событий Ходорковского, продолжает Newsweek. Израильский филантроп Леонид Невзлин, который через несколько недель после начала войны объявил, что отказывается от российского гражданства, 24 июня написал, что «Путин прячется в бункере своей резиденции на Валдае».

«Туда также прилетели его ближайшие друзья и соратники. Диктатор в панике. Дополнительные силы выдвинулись в сторону Валдая для его защиты. Об этом только что сообщили мои источники», - написал он.

Журналист Борис Грозовский написал в сообщении для аналитического центра Wilson Center от 30 июня: «В течение дня, когда разворачивался мятеж, Путин бежал из Москвы и, как сообщается, провел следующие сутки в своем поместье на Валдае».

По словам Ходорковского, благодаря бунту Пригожину удалось сформулировать идеи, «которые сейчас очень широко распространены в [российской] армии, а также в политической элите», в том числе о том, что война с Украиной была ошибкой.

«Сегодня это консолидированная идея как в армии, так и в политической элите», - добавил бывший российский олигарх.

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