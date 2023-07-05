«Даже на ограниченном праве здесь врачу можно отлично жить» 1 5.07.2023, 13:47

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Белоруска рассказала о работе врача неотложной медицины в Польше.

В Беларуси Екатерина (имя изменено. — Прим. MOST) была начинающим акушером-гинекологом. Уезжать из страны не планировала, но политические события и проблемы, связанные с распределением, заставили задуматься об эмиграции. Сейчас девушка живёт на побережье Балтийского моря и работает врачом SOR. О работе в Польше и зарплате в неотложной медицине она рассказала MOST.

Проработав в Беларуси 1,5 месяца, Екатерина воспользовалась существовавшей тогда возможностью уехать в Польшу по ограниченному праву на медицинскую практику. Оно позволяет иностранцам, получившим медицинское образование за пределами ЕС, работать без легализации диплома – под надзором старшего врача, но с правом подписи и врачебной деятельности.

«Не вылечить, а стабилизировать»

В Польше белоруска перешла в неотложную медицину. Она работает в SOR (Szpitalny oddział ratunkowy) — польском аналоге приёмного покоя, совмещённого с реанимацией. Такой неожиданный для акушера-гинеколога выбор девушка объясняет просто: из-за сложности работы в SOR обычно не хватает врачей. Хотя для этого ей пришлось заново учиться абсолютно всему.

— Главная цель SOR — не вылечить человека, а стабилизировать и направить либо в соответствующее отделение, либо к семейному врачу в поликлинику, если ситуация не экстренная. Иногда времени на подумать вообще нет, поэтому профессия требует глубоких знаний и умения работать в команде, — говорит Екатерина.

В работе в SOR важно провести необходимую диагностику и поставить правильный диагноз. Екатерина вспоминает, что однажды к ней пришла женщина 37 лет с жалобами на боль в позвоночнике. Пациентка предполагала, что перетрудилась на работе. В итоге оказалось, что у неё инфаркт.

«Много бездомных и пьяных»

Работа физически сложная и долгая.

— Рабочий день начинается с пятиминутки у шефа. Мы рассказываем о пациентах, которые остались с предыдущего дежурства, потом идём в свои кабинеты. На дежурстве всегда три врача: два из Беларуси или Украины и один поляк — ответственный врач дежурства.

У нас ограниченное право практики, поэтому без легализации дипломов можем работать только под надзором польского врача. Но в реальности мы занимаемся пациентом полностью самостоятельно, и только если возникают сложности, обращаемся к ответственному.

Некоторые из нас предпочитают работать по 12 часов, мне же больше нравится сутками. Самая большая сложность заключается в количестве пациентов. Я обязана всех принять, будь их 30 или 300.

Пациенты Екатерины не всегда оставляют приятные впечатления. В SOR часто попадают бездомные или пьяные люди. Они могут громко и вызывающе себя вести, распевать песни.

Впрочем, иногда приходится сталкиваться не только с людьми.

— Однажды в SOR принесли собачку, у которой забился катетер, а из-за этого не летела капельница. Катетер мы помыли — и собачку унесли домой.

«Можно отлично жить»

Зарплата врача, по наблюдениям Екатерины, в разы отличается от белорусской.

— Я не буду приводить конкретные цифры, но даже на ограниченном праве здесь врачу можно отлично жить. А когда подтверждаешь диплом, то сумма возрастает минимум вдвое, — говорит Екатерина.

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