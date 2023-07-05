Во время подрыва базы россиян в Макеевке в небе заметили загадочный силуэт 1 5.07.2023, 13:56

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Видеофакт.

Как сообщал сайт Charter97.org, 4 июля, Силы обороны Украины нанесли удар по большому складу БК во временно оккупированной Макеевке, что повлекло за собой мощный взрыв и длительную детонацию боеприпасов. На одном из видео наблюдательные пользователи сети заметили в эпицентре взрыва визуальную иллюзию, похожую на очертания тела человека, передает obozrevatel.com.

И сеть взорвалась мемами. Украинцы наперегонки «угадывают» чей же «силуэт» был виден на фоне горящего склада оккупантов.

На видео, снятом в Макеевке вечером 4 июля, когда там был поражен вражеский склад боеприпасов, заметили пятно, напоминающее очертания тела человека.

Украинцы без устали генерируют мемы в попытках «угадать», чей же «силуэт» мог там проявиться.

Версии поражают разнообразием. Кто-то разглядел в пламени символ Бразилии – статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро. Кто-то предположил, что на место взрыва «посетил» сам Христос.

Также украинцы не упустили возможности пошутить на «острополитические темы»: в огненном столбе в Макеевке они «заметили» пятого президента Украины Петра Порошенко, шестого главу государства Владимира Зеленского в образе главного героя сериала «Слуга народа» Голобородько и даже вечно «юного орла», ректора КНУКиМ Михаила Поплавского.

Однако практически все комментаторы сходятся во мнении: чей бы силуэт не проявился в эпицентре взрыва в Макеевке, российским захватчикам это точно не предвещает ничего хорошего.

Напомним, накануне стало известно, что в оккупированной Макеевке после прилета горел и мощно детонировал большой склад с боеприпасами.

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