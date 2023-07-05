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«Пять лет на ней ездил – и вот хотят забрать!»

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  • 5.07.2023, 14:10
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«Пять лет на ней ездил – и вот хотят забрать!»

Белорусский пенсионер рассказал, как купил залоговый Kia Sportage.

Пять лет назад белорус купил кроссовер Kia Sportage на одной из комиссионных площадок в Минске. Полноприводный корейский SUV обошелся мужчине в 23 тысячи долларов. Технически машина была в идеальном состоянии. Но, как выяснилось позже, авто было c темным прошлым.

Сейчас владельцы рискуют остаться без денег и автомобиля, пишет av.by.

— В 2017 году я помогал своему тестю, инвалиду второй группы, приобрести автомобиль. Просматривали объявления и там нашли подходящий вариант, — вспоминает собеседник.

Выбор мужчины сделали в пользу корейского кроссовера Kia Sportage 2016 года выпуска. Полноприводный SUV c 2-литровым двигателем и АКПП продавали за 23 тысячи долларов.

— Да, за эти деньги можно было купить такой же новый «Спортейдж», только переднеприводный. Мы же решили взять комплектацию побогаче, поэтому остановились на бэушном. Тем более технически он был в идеальном состоянии! На одометре в момент покупки вообще отображалось 700 километров. Машину продавал белорус, приобрел он авто у россиянина.

Иномарка находилась в Ждановичах. Здесь же в ряд стояли еще около 20 свежих автомобилей. В законности сделки и серьезности площадки сомнений у покупателей не возникло.

— Подозрений не имелось вообще никаких. Машина, судя по документам, два раза стояла на учете. Самого хозяина на месте не было. Мы оформили счет-справку и для пущей уверенности попросили продавца пройти с нами площадку ГАИ, чтобы удостовериться, что иномарка «чистая», и чтобы ее сразу могли поставить на учет. Мужчина без лишних слов согласился.

Дальше последовали четыре года беспроблемной, хоть и нечастой эксплуатации.

— Моему тестю 74 года, и за руль он уже садился редко. Сейчас пробег Kia составляет всего 28 000 километров. За это время никаких нареканий на «Спортейдж» не появилось — «кореец» ездил и не ломался. Плюс был неприхотливым в обслуживании. Чего еще хотеть от машины?

Но в начале июня 2023 года поступил звонок из ГАИ. Владельца пригласили приехать на экспертизу. Как выяснилось, у их беспроблемного Kia Sportage — криминальное прошлое.

— Оказывается, машина с января 2017-го находится в реестре залогового имущества РФ, а в отношении ее первого хозяина, гражданина России, в 2019-м возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). Получается, на момент нашей покупки машина была «чистой», а спустя всего пару месяцев стала криминальной. Пять лет ездил — и вот хотят забрать!

Сейчас автомобиль находится на ответственном хранении у хозяина, а его судьбу определит суд РФ.

Кстати, в марте портал уже писал о подобном случае. Тогда жертвой недобросовестных продавцов стала семья из Гомельской области. Они купили Nissan Juke у белоруса, который, в свою очередь, приобрел его у гражданина РФ.

Машину также брали по счету-справке. Все произошло быстро: продавец позвонил девушке, она приехала и оформила сделку. За десятилетний кроссовер бывший владелец хотел выручить 7 700 USD. При покупке сторговали еще 400 долларов.

— Я и подумать не могла, что автомобиль может быть залоговым! Никогда об этом не слышала, поэтому никаких дополнительных проверок по машине мы не проводили, — рассказывала тогда жительница Гомеля.

О том, что авто находится в залоговом реестре, женщина узнала в январе 2023 года. На почту пришло извещение, в нем говорилось: 27 февраля состоится рассмотрение гражданского дела по иску одного из российских банков о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на заложенное имущество, то есть на тот самый «Ниссан», который они совсем недавно купили.

Иными словами, российский банк подал в суд на гражданина РФ за то, что тот прекратил выплаты по кредиту, а машина, находившаяся в банке под залогом, была продана третьему лицу в Беларусь без согласия кредитора. Новый хозяин в свою очередь спустя некоторое время и отдал белоснежный «Джук» семье из Гомеля.

Конкретно эта история завершилась удачно. После публикации материала с av.by связалась нынешняя собственница Juke и, не скрывая эмоций, сообщила радостную весть: «Справедливость восторжествовала: суд отменил взыскание автомобиля, обязав прежнего владельца выплатить долг банку!»

Юрист: «Окончательное решение в данном вопросе будет принимать суд на территории Российской Федерации»

За комментарием по инциденту с Kia журналисты обратились к Андрею Левченко, юристу, председателю правления общественного объединения по защите прав потребителей «Правовое решение»:

— Окончательное решение в данном вопросе будет принимать суд на территории Российской Федерации в рамках ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако у добросовестного приобретателя имеется возможность того, что автомобиль не будет изъят, так как, в соответствии с указанной статьей, если имущество возмездно приобретено у лица, не имевшего права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Однако у нынешнего владельца автомобиля не имеется подтверждающих документов его возмездного приобретения. В данном случае, если он их не предоставит, на основании п. 2 ст. 302 ГК РФ, если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. Поэтому к документам, подтверждающим приобретение, необходимо относиться очень серьезно.

При получении корреспонденции из суда нужно подготовить возражения и пояснения по существу заявленных исковых требований.

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