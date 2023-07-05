ВСУ накрыли огнем российское подразделение, убегающее с Южного фронта
- 5.07.2023, 14:14
- 3,202
«Тараканьи» бега оккупантов показали на видео.
Группа российских оккупантов попала под обстрел на южном направлении, убегая со своих позиций.
Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и опубликовал видеозапись, сделанную с помощью беспилотника.
«Тараканьи бега на южном фронте. Обнародовано видео, как украинские бойцы отрабатывают по оккупантам. Часть из них, пытаясь спастись, забыла даже прихватить с собой оружие», - пишет в комментарии Бутусов.