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ВСУ накрыли огнем российское подразделение, убегающее с Южного фронта

  • 5.07.2023, 14:14
  • 3,202
ВСУ накрыли огнем российское подразделение, убегающее с Южного фронта

«Тараканьи» бега оккупантов показали на видео.

Группа российских оккупантов попала под обстрел на южном направлении, убегая со своих позиций.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и опубликовал видеозапись, сделанную с помощью беспилотника.

«Тараканьи бега на южном фронте. Обнародовано видео, как украинские бойцы отрабатывают по оккупантам. Часть из них, пытаясь спастись, забыла даже прихватить с собой оружие», - пишет в комментарии Бутусов.

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