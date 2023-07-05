Гиркин вынес приговор армии РФ 5.07.2023, 14:28

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Игорь Стрелков-Гиркин

ВСУ атакуют российские позиции сразу на нескольких участках фронта.

Российские военные пропагандисты продолжают констатировать полное отсутствие успехов ВС РФ на фронте на фоне развития первой подготовительной фазы контрнаступления ВСУ.

Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин заявляет, что подразделения ВСУ атакуют российские позиции сразу на нескольких участках фронта, включая район Орехова, Времевский выступ, левый берег Днепра у Антоновского моста и окраины Бахмута.

В своем Telegram-канале Гиркин пишет, что украинские подразделения наносят мощные ракетные удары по военным объектам в российских тылах, где накануне был взорван макеевский склад с боеприпасами оккупантов, передает dialog.ua.

Более того, по его словам, его ранние прогнозы остаются в силе и не предвещают России ничего хорошего, поскольку стратегическая инициатива полностью перехвачена Украиной и будет находиться в ее руках еще долго.

Вместе с тем российская армия потеряла способность к ведению наступательных операций ввиду отсутствия живой силы и средств поражения.

«Наши войска наступать не способны из-за нехватки сил и средств, поэтому враг будет владеть стратегической инициативой еще долго», - сообщил он.

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