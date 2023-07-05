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Залужному поручили усилить границу с Беларусью

  • 5.07.2023, 14:38
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Залужному поручили усилить границу с Беларусью
Валерий Залужный

Зеленский на заседании Ставки назвал причины.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Ставки верховного главнокомандующего в среду, 5 июля. На этот раз она была в расширенном формате.

Об этом он сообщил в Telegram.

Во время встречи обсудили защиту атомных электростанций. Зеленский заслушал командующего Воздушных сил Николая Олещука, главу МВД Игоря Клименко и главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко. Также докладывали директор Энергоатома Петр Котин и директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра.

Командующие — Валерий Залужный, Александр Сырский, Александр Тарнавский, Эдуард Москалев, Сергей Наев — рассказали о ситуации на фронте.

«Главкому — распоряжение усиливать Север», — заявил Зеленский.

Кроме этого, на Ставке обсудили дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта западной техники.

Вечером 4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины. По данным ВСУ, страна-агрессор может пойти на провокацию в ближайшее время.

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы.

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