«Некоторые жильцы в нем сидели больше часа» 2 5.07.2023, 14:53

Жильцы многоэтажки в Могилеве жалуются на новый лифт, который установили взамен старого.

В редакцию «МогилевОнлайн» обратились жильцы верхних этажей дома № 21а по улице Непокоренных. Могилевчане пожаловались на новый лифт, который установили в их подъезде.

«Как установили новый лифт, происходит что-то катастрофическое. Мало того, что он очень медленно едет (к этому мы уже привыкли), лифт постоянно застревает. Некоторые жильцы в нем сидели больше часа — так медленно работает аварийная служба. Я застревала в нем не раз. Правда мне повезло — больше 30 минут не высиживала. Иногда он прыгает, например с восьмого этажа на седьмой. Остановился, застрял на восьмом, резко прыгнул и ждем аварийку», — рассказала одна из жительниц дома.

По словам женщины, недовольные жильцы дважды жаловались на лифт властям. Те организовывали проверку. Оказалось, что сбои в работе лифта происходили из-за некорректной работы цепи включения частотного преобразователя. Официально, неполадку устранили, а количество сбоев сократилось. Однако жителей дома все равно не устраивает то, как работает лифт.

«Зачем я плачу за обслуживание лифта, если вся моя семья ходит пешком на восьмой этаж. У меня никогда не было страха закрытого пространства, теперь же, имея порок сердца, я катастрофически боюсь лифта. Я точно, застряв в очередной раз, умру там. У одной женщины, после часа сидения в лифте случился гипертонический криз. Неужели, в нашем лифте надо умереть, чтобы потом им занялись прокуратура, суд и прочие органы», — сказала одна из жительниц дома.

Женщина добавила, что дом был построен более 40 лет назад и все это время старый лифт работал без нареканий. Проблемы начались только после замена лифта на новый.

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