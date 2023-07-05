Машина времени: в Минске продают квартиру с нетронутым советским интерьером

Машина времени: в Минске продают квартиру с нетронутым советским интерьером4
- 5.07.2023, 15:17
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Стоит недорого.
Realt.by продолжает смотреть минские квартиры, в которых остановилось время. На этот раз внимание журналистов привлекла трешка в доме с улучшенным проектом на Чкалова. В этой квартире отлично сохранилась атмосфера начала конца 70-х начала 80-х. Стоит она недорого.
Трехкомнатная квартира находится в девятиэтажке 1979 года на Чкалова, 1. Вот расположение этого дома на карте:
Дом этот не совсем простой. Во-первых, он кирпичный. Во-вторых, он построен по улучшенному, чешскому проекту. Его внешний вид отличается от обычных советских панелек.
Квартира, выставленная на продажу, находится на третьем этаже. У нее вот такая планировка:
Площадь квартиры — 66,7 метра. Кухня — 7,6 метра. Но более интересен здесь именно почти нетронутый советский интерьер.
Здесь и паркет елочкой, и уже ставшие винтажными стол и стулья, и, конечно, же стенка.
А еще обратите внимание на большие батареи, а также художественную плитку в ванной.
В квартире раздельный санузел и большая лоджия, обшитая вагонкой.
Подъезд тут тоже просторнее, чем в обычных советских панельках. На коридоре по четыре квартиры.
В 2015 году в доме сделали капремонт с утеплением и заменой коммуникаций.
Дом находится в семи минутах ходьбы от метро «Институт Культуры». С инфраструктурой здесь тоже все хорошо.
Квартиру продают за 77,3 тысячи долларов. Квадрат выходит по 1159 долларов.