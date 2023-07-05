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Машина времени: в Минске продают квартиру с нетронутым советским интерьером

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  • 5.07.2023, 15:17
  • 5,350
Машина времени: в Минске продают квартиру с нетронутым советским интерьером

Стоит недорого.

Realt.by продолжает смотреть минские квартиры, в которых остановилось время. На этот раз внимание журналистов привлекла трешка в доме с улучшенным проектом на Чкалова. В этой квартире отлично сохранилась атмосфера начала конца 70-х начала 80-х. Стоит она недорого.

Трехкомнатная квартира находится в девятиэтажке 1979 года на Чкалова, 1. Вот расположение этого дома на карте:

Дом этот не совсем простой. Во-первых, он кирпичный. Во-вторых, он построен по улучшенному, чешскому проекту. Его внешний вид отличается от обычных советских панелек.

Квартира, выставленная на продажу, находится на третьем этаже. У нее вот такая планировка:

Площадь квартиры — 66,7 метра. Кухня — 7,6 метра. Но более интересен здесь именно почти нетронутый советский интерьер.

Здесь и паркет елочкой, и уже ставшие винтажными стол и стулья, и, конечно, же стенка.

А еще обратите внимание на большие батареи, а также художественную плитку в ванной.

В квартире раздельный санузел и большая лоджия, обшитая вагонкой.

Подъезд тут тоже просторнее, чем в обычных советских панельках. На коридоре по четыре квартиры.

В 2015 году в доме сделали капремонт с утеплением и заменой коммуникаций.

Дом находится в семи минутах ходьбы от метро «Институт Культуры». С инфраструктурой здесь тоже все хорошо.

Квартиру продают за 77,3 тысячи долларов. Квадрат выходит по 1159 долларов.

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