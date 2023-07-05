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Нашествие черных лебедей

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  • Леонид Невзлин
  • 5.07.2023, 15:14
  • 5,252
Нашествие черных лебедей
Леонид Невзлин

У Путина есть единственная возможность спастись.

Россия растеряла все атрибуты государства. Границ у нее нет. Право не действует. Вместо аппарата управления – deep state и система его обслуживания. «Патриотизм» стал национальной валютой, на которую можно купить от места в институте до права убивать безнаказанно. Монополия государства на насилие, таким образом, тоже отдана во франчайзинг.

Когда россияне вдруг задаются вопросами – а где следственный комитет, где вообще хоть какая-то реакция государства в виде действий на похищение и избиение в Чечне, они не видят, что государства-то у них уже и нет. Есть мафия, подменившая собой государство. Наивно ждать от нее борьбы с самой собой.

В этом криминально-бюрократическом гибриде довольно долго была внешняя стабильность, которую обеспечивал Путин в качестве арбитра, уравновешивая и используя в интересах мафиозной верхушки формальные (действующие от имени государства) и неформальные (действующие в теневом режиме договоренностей, секретных поручений и понятий) силы. Но арбитр ослаб, одрях, да и раньше не отличался высоким интеллектом. Он совершает одну ошибку за другой.

Самая большая промашка Путина во внутренней политике – решение в публичном пространстве встать на сторону Шойгу, вытеснив ЧВК «Вагнер» с Пригожиным за пределы РФ. Что автоматически нарушило систему противовесов и усилило Кадырова с Делимхановым и «Ахматом». Хотя, на самом деле, Путин по-прежнему никуда не денется от взаимодействия с Пригожиным, но внешне ситуация выглядит временным выигрышем Шойгу и приближением Кадырова к телу верховного босса.

Что будет дальше? Мафиозные войны/разборки, нападения и грабежи на территории, переставшей быть государством. Кто хитрее, умнее, сильнее, безжалостней и привлекательней для народа – имеет шанс. И это, конечно, уже не Путин. Из имеющихся сил выигрышней всех выглядит Пригожин. Единственная возможность у Путина спастись – передать власть преемнику, который сможет гарантировать ему безопасность, а также обеспечить баланс интересов всех кланов. Если территория не развалится к тому времени под нашествием черных лебедей.

Леонид Невзлин, t.me

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