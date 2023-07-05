Эдуарда Бабарико приговорили к восьми годам колонии 1 5.07.2023, 15:18

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Эдуарду Бабарико

Он провел в СИЗО более трех лет.

Сегодня судья Владимир Орешко озвучил приговор Эдуарду Бабарико — сыну экс-претендента в президенты Виктора Бабарико, руководителю его предвыборного штаба. Итог — 8 лет колонии, сообщает БелТА.

Виктора и Эдуарда задержали 18 июня 2020 года. Эдуард возглавлял предвыборный штаб отца. Их остановили, когда они везли в ЦИК подписи, собранные для выдвижения Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Через год Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии. С 25 апреля 2023 года о нем ничего не известно.

Его сын провел в СИЗО без суда более трех лет.

Эдуарда Бабарико обвинили по ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды), ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков), ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Беларуси.

До ареста Эдуард был руководителем двух краудфандинговых платформ. В 2015-м стал одним из основателей Ulej, а в 2019-м основал MolaMola. Благодаря этим площадкам белорусы могли поддержать важные инициативы и проекты.

Еще один общественно важный пример-издательство книг Светланы Алексиевич в переводе на белорусский язык.

Благодаря Ulej и Mola mola белорусы смогли реализовать более 500 проектов.

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