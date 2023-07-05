закрыть
5 июля 2023, среда, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эдуарда Бабарико приговорили к восьми годам колонии

1
  • 5.07.2023, 15:18
  • 4,232
Эдуарда Бабарико приговорили к восьми годам колонии
Эдуарду Бабарико

Он провел в СИЗО более трех лет.

Сегодня судья Владимир Орешко озвучил приговор Эдуарду Бабарико — сыну экс-претендента в президенты Виктора Бабарико, руководителю его предвыборного штаба. Итог — 8 лет колонии, сообщает БелТА.

Виктора и Эдуарда задержали 18 июня 2020 года. Эдуард возглавлял предвыборный штаб отца. Их остановили, когда они везли в ЦИК подписи, собранные для выдвижения Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Через год Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии. С 25 апреля 2023 года о нем ничего не известно.

Его сын провел в СИЗО без суда более трех лет.

Эдуарда Бабарико обвинили по ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды), ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков), ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Беларуси.

До ареста Эдуард был руководителем двух краудфандинговых платформ. В 2015-м стал одним из основателей Ulej, а в 2019-м основал MolaMola. Благодаря этим площадкам белорусы могли поддержать важные инициативы и проекты.

Еще один общественно важный пример-издательство книг Светланы Алексиевич в переводе на белорусский язык.

Благодаря Ulej и Mola mola белорусы смогли реализовать более 500 проектов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач, «Зеркало недели»
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип