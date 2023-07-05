Батарея Patriot провела уникальную операцию, разгромив российскую авиацию 2 Юрий Бутусов

5.07.2023, 15:25

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Что признал враг и что боится признать генерал Суровикин?

Украинские Воздушные силы показали, что разгром российской авиации в небе Брянской области РФ 13 мая был совершен ракетами системы Patriot.

Воздушные силы показали видео, где отмечено, что 13 мая в небе над Брянской областью зенитно-ракетная система Patriot ВС Украины записала на свой счет два боевых самолета, три вертолета и беспилотник ВС РФ.

В чем уникальность этой операции?

1. Впервые атакованы воздушные цели глубоко над территорией РФ – до 80 км от государственной границы.

2. Впервые действиями на опережение уничтожена вся российская боевая группа, которая не успела даже приблизиться к объекту атаки, враг понес высокие потери.

3. Батарея Patriot приоритетная цель для российской разведки, действия у границы, где враг имеет значительное преимущество в воздухе, были возможны только внезапные, из засады, это максимальный риск. Быстрый скрытый выход на огневую позицию и быстрый уход Patriot – это высший уровень качества управления и действий личного состава батареи (в НАТО организационная структура зенитчиков батарея, в ВСУ тоже дивизион).

4. Радиоэлектронная разведка и управление ПВО в этой операции показали свой высокий профессионализм. Включать радар управления огнем Patriot возможно было только в один момент и только для гарантированного поражения, то есть организовав наблюдение другими средствами. Иначе российская разведка определит позиции радара зенитно-ракетной системы, и известит самолеты и вертолеты в этом районе, и скорректирует ракетные удары по району размещения радара. Поэтому только в самый подходящий момент Patriot включился и мгновенно отработал все имеющиеся цели.

5. Это самая результативная атака батареи Patriot со времен создания этой зенитно-ракетной системы.

6. Это самая результативная засада на российскую авиацию с 1970 года, когда во время засады в ходе операции Римон-20 израильская авиация уничтожила сразу четыре советских истребителя.

Что признал враг и что боится признать генерал Суровикин?

По данным российских телеграм-каналов 13 мая была сбита российская ударная группа, летевшая на бомбардировку украинских сел в составе:

1 ударный бомбардировщик Су-34 с управляемыми бомбами;

1 истребитель Су-35С с противорадиолокационными ракетами и ракетами «воздух-воздух» для прикрытия ударного самолета;

2 вертолета Ми-8МТПР-1 для радиоэлектронной борьбы и подавления украинских систем ПВО;

1 беспилотный разведчик Орлан.

Россияне писали, что уничтожены все 11 членов экипажей.

Интересно, что операторы Patriot ВС Украины сделали заявку на уничтожение в тот день не двух, а трех российских вертолетов.

Минобороны РФ официально не признало факт атаки ВС Украины и применявшегося типа вооружения. Хотя уничтожение техники отрицать невозможно, уже произошло и захоронение пилотов, и есть видео в Интернете. По характеру попадания в цель, большому расстоянию от границы и взрыву мощной боевой части, уничтожившей всех 11 членов экипажей, очевидно, что это был удар ракеты большой дальности.

Однако такое признание стало бы по существу громким провалом командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Суровикина. Не заметить развертывание у границы такой системы как Patriot, разрешить своей авиации подлет к цели на значительных высотах, где они были хорошо видны на радаре, все это основания для громкого дела. Суровикин при поддержке Пригожина пытался себя выставить на тот момент как лучшая замена начальника ГШ ВС РФ Герасимова. Украинцы же показали, что умеют выявлять и наказывать недостатки российских воздушных террористов.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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