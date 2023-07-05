Мишустин уволил одного из главных топ-менеджеров российской госпропаганды 1 5.07.2023, 15:34

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Сергей Михайлов

Пропагандист занимал пост почти 11 лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, который занимал этот пост почти 11 лет, следует из распоряжения правительства.

В документе отмечается, что Михайлов сам попросил освободить его от должности. С чем это связано, не уточняется.

Новым главой одного из крупнейших государственных информагентств назначен телеведущий и автор фильма «Путин» Андрей Кондрашов. Большую часть своей карьеры он провел в ВГТРК, в том числе работал корреспондентом по центральной Азии, входил в кремлевский пул и в пул Госдумы, вел программы «Вести» и «Вести недели». С 2018 года пропагандист занимал должность заместителя генерального директора ВГТРК, курировал информационное направление холдинга.

В 2015 году Кондрашов снял фильм «Крым. Путь на Родину» (2015 год), а в 2018 году был пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина.

В 2022 году Канада ввела санкции против Кондрашова за «создание условий и поддержку неоправданного вторжения России и попытки аннексии украинской территории». Его назвали «российским агентом дезинформации». В 2023 году ограничения против пропагандиста ввел также Евросоюз.

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