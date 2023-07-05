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С начала контрнаступления ВСУ освободили 160 квадратных километров

  • 5.07.2023, 15:47
С начала контрнаступления ВСУ освободили 160 квадратных километров

На некоторых направлениях продвинулись на 7,5 километров.

Силы обороны Украины продвинулись в глубину обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях. Об этом 5 июля в интервью «Укринформу» заявил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«В общем, с начала наступательной операции Силами обороны Украины освобождено девять населенных пунктов. При этом мы вернули под контроль почти 160 км² украинской земли», – уточнил он.

Что касается протяженности так называемой «горячей» линии соприкосновения, то она сейчас превышает 1200 км, добавил Громов. Речь о непосредственной линии соприкосновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия.

При этом Громов отметил, что нельзя забывать о северных границах с Беларусью и РФ, откуда россияне ведут постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы. Там также фиксируют деятельность диверсионно-разведывательных сил и сохраняется угроза военного вторжения.

«А также об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала противника, мы не можем полностью исключать его десантных возможностей. Плюс – граница с Приднестровьем, где Россия удерживает ограниченную группировку войск. Поэтому в целом такая линия может составлять около 3800 км», – отметил замначальника Генштаба.

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