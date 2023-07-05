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В Беларусь возвращается жара, но будут дожди и даже град

  • 5.07.2023, 15:59
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В Беларусь возвращается жара, но будут дожди и даже град

Прогноз погоды на три дня.

В Беларусь возвращается жара, но будут и дожди, местами сильные, с грозами и даже с градом.

5 июля, в среду, по данным Белгидромета, днем в отдельных районах по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +24..+30°С.

6 июля, в четверг, на большей части территории страны пройдут дожди, местами будут отмечаться сильные дожди, грозы. Днем в отдельных районах республики возможен град. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +22..+27°С, по юго-востоку +28..+30°С.

7 июля, в пятницу, ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине республики пройдут дожди, местами будут отмечаться сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +19..+25°С; по юго-востоку ночью +18..+20°С, днем +26..+28°С.

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