ВСУ выбивают россиян с позиций на Таврическом направлении
- 5.07.2023, 16:17
- 1,084
За сутки - минус две роты.
Украинские военные системно выбивают российских оккупантов с позиций на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Он отметил, что украинские бойцы добиваются успехов на Таврическом направлении. В течение суток артиллерийские подразделения выполнили 1541 огневой задачи. За последние сутки потери противника убитыми и ранеными составили более двух рот.
Также были уничтожены 25 единиц военной техники врага. В частности, 2 боевых бронированных машин, 3 орудия Д-30, пушка 2А36 «Гиацинт-Б», зенитный ракетный комплекс 9К330 «Тор», РЛС «Зоопарк» и автомобильная техника.
Украиснкие военные уничтожили девять складов боеприпасов россиян.
Отметим, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они оказывают давление на оккупантов и выбивают их с ранее захваченных рубежей севернее и южнее Бахмута. Украинские бойцы также имеют частичный успех в Клищиевке.