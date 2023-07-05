ВСУ выбивают россиян с позиций на Таврическом направлении 5.07.2023, 16:17

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За сутки - минус две роты.

Украинские военные системно выбивают российских оккупантов с позиций на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Он отметил, что украинские бойцы добиваются успехов на Таврическом направлении. В течение суток артиллерийские подразделения выполнили 1541 огневой задачи. За последние сутки потери противника убитыми и ранеными составили более двух рот.

Также были уничтожены 25 единиц военной техники врага. В частности, 2 боевых бронированных машин, 3 орудия Д-30, пушка 2А36 «Гиацинт-Б», зенитный ракетный комплекс 9К330 «Тор», РЛС «Зоопарк» и автомобильная техника.

Украиснкие военные уничтожили девять складов боеприпасов россиян.

Отметим, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они оказывают давление на оккупантов и выбивают их с ранее захваченных рубежей севернее и южнее Бахмута. Украинские бойцы также имеют частичный успех в Клищиевке.

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