закрыть
5 июля 2023, среда, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ выбивают россиян с позиций на Таврическом направлении

  • 5.07.2023, 16:17
  • 1,084
ВСУ выбивают россиян с позиций на Таврическом направлении

За сутки - минус две роты.

Украинские военные системно выбивают российских оккупантов с позиций на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Он отметил, что украинские бойцы добиваются успехов на Таврическом направлении. В течение суток артиллерийские подразделения выполнили 1541 огневой задачи. За последние сутки потери противника убитыми и ранеными составили более двух рот.

Также были уничтожены 25 единиц военной техники врага. В частности, 2 боевых бронированных машин, 3 орудия Д-30, пушка 2А36 «Гиацинт-Б», зенитный ракетный комплекс 9К330 «Тор», РЛС «Зоопарк» и автомобильная техника.

Украиснкие военные уничтожили девять складов боеприпасов россиян.

Отметим, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они оказывают давление на оккупантов и выбивают их с ранее захваченных рубежей севернее и южнее Бахмута. Украинские бойцы также имеют частичный успех в Клищиевке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач, «Зеркало недели»
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип