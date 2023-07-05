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Куда белорусы могут отправиться на отдых во второй половине лета

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  • 5.07.2023, 16:25
Куда белорусы могут отправиться на отдых во второй половине лета

Обзор курортных направлений с ценами.

Для тех, у кого отпуск на носу, а путевка все еще не приобретена, Myfin.by подготовил обзор курортных направлений с ценами на вторую половину лета. Кстати, цены не везде «космические» и есть еще из чего выбрать. Журналисты спросили в турфирмах и у туроператоров, какие варианты все еще доступны и во сколько обойдется отпуск на море.

Египет и ОАЭ

Несмотря на то что в Египте и ОАЭ очень жарко в летнюю пору, такие варианты понравятся тем, кто любит погорячее. Да и самолеты из белорусской столицы летают в эти две страны круглый год.

Улететь в Египет в середине июля семьей из трех человек (двое взрослых и ребенок) будет стоить от $2500 на 10 ночей на все включено в отель 4*. Если хочется чего-то пороскошнее, стоит рассчитывать на сумму от $2900. Тогда отель будет на первой береговой линии, с горками и разнообразным питанием.

Отдохнуть в ОАЭ с 28 июля на 11 ночей в хорошей «четверке» обойдется семье из трех человек в $3000-3300 с питанием «завтрак-ужин».

Черногория: уже не так доступно

Поездки в эту страну традиционно пользуются популярностью у белорусов – как минимум потому, что не требуется виза. Сегодня прямого рейса туда нет, но попасть при сильном желании в Черногорию можно. Есть два варианта: из Вильнюса или Варшавы (нужна шенгенская виза) либо из Минска с пересадкой в Стамбуле. Однако при втором варианте – очень дорогой перелет.

В турагентствах подтверждают: путевки в Черногорию через Стамбул не популярны среди белорусов.

«Потому что те, кто интересуется Черногорией, как правило, там бывали и отдыхали совсем за другие деньги. Сегодня цены сильно отличаются. К тому же люди летали в страну прямым рейсом. Сегодня той привлекательной стоимости уже нет. Сегодня отдых на двоих на неделю обойдется от €2500 и выше. Но и это вариант без питания, да еще и непрямой перелет. Люди понимают, что за эти деньги можно отдохнуть на «все включено» в другой стране», – отметили турпрофи.

Грузия: на любой вкус и бюджет

Белорусские туроператоры активно предлагают отдых в Грузии. В ассортименте компаний и пляжный отдых в Батуми, и экскурсионные туры по стране, и даже комбитуры, в рамках которых предлагается не только отдохнуть в Грузии, но и посетить соседние страны.

Отдохнуть в Батуми во второй половине июля на 10 ночей на троих в «четверке» с включенными в пакет завтраками можно за $2300. Комбинированный тур «Тбилиси+ отдых на море» обойдется семье с ребенком в $2800.

Пользуются спросом среди туристов и автобусные туры в страну. Вся программа занимает 16 дней, из них 9 ночей – отдых на курортах Грузии (в Батуми или Кобулети). Цена тура в конце июля: от $950 на двоих (в отеле в Кобулети). Питание в рамках пакета включает только завтраки.

Турция: дорожает каждый год

Турция – бесспорный лидер летнего спроса на протяжении уже многих лет. Это и неудивительно – солнце, море, не требуется виза, да и система «все включено», которая позволяет уложиться в заранее запланированный бюджет, не потратив лишнего.

Отправиться на отдых в Турцию в неплохой четырехзвездочный отель в конце июля на 10 ночей можно за €3500-3700.

Хорошая пятерка для семейного отдыха уже обойдется около €3850-4000 на 10 ночей.

«Это крепкие четверки и пятерки, но есть и более экономичные варианты. Можно попасть в пятерку попроще за €3200-3300. Такие отели чаще всего стоят не на самом берегу, к пляжу нужно будет пройтись», – рассказали сотрудники одного из белорусских туроператоров.

Также профи в туристической отрасли отмечают, что цены на отели меняются по несколько раз за сезон. Чаще в сторону повышения. Но бывает, выстреливают и какие-то спецпредложения.

«Турция дорожает каждый год, и дорожает, если честно, прилично. Высокая стоимость туров в эту страну обусловлена, прежде всего, высокой ценой билетов. Но люди едут – куда деваться? Многие привыкли отдыхать хотя бы раз в году на море. Берут меньшее количество ночей, выбирают другие даты. Другие бронируют отели попроще в сравнении с тем, где отдыхали ранее. Потому что есть отели, на которые цена выросла за год в 2-2,5 раза», – заметила специалист.

Азербайджан, Армения и Узбекистан

В эти страны турфирмы предлагают экскурсионные авиатуры. Их достаточно много – от коротких, с посещением нескольких городов, до более серьезных программ по всей стране. Есть даже гастрономические туры.

Приблизительная продолжительность туров – от 5 до 8 ночей. Их стоимость – от $1000 на человека и выше.

В это цену включены авиаперелеты Минск – Баку (Ереван, Ташкент) – Минск, проживание в гостинице с завтраками, медицинская страховка, экскурсионная программа согласно программе тура. Дополнительно оплачиваются обеды и ужины.

Кипр: на стыковочных рейсах

Туроператоры сегодня предлагают улететь на Кипр через другие страны – к примеру, через Армению. Из Минска туристы добираются в Ереван на регулярном рейсе «Белавиа», далее – рейсами WizzAir в Ларнаку.

Такой тур во второй половине июля с проживанием в отеле 3* на троих (2 взрослых и ребенок) обойдется приблизительно в сумму от €3000 (питание полупансион). Цена не окончательная, какую сумму придется доплатить, узнать получится только при бронировании тура, когда будет выкуплен билет на лоукост из Еревана в Ларнаку.

Напомним, что для посещения Кипра нужна виза.

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