Скандальная фабрика в Добруше хочет завалить наш рынок бумажными стаканами 5.07.2023, 16:51

На российский - поставлять заготовки для Tetra Pak.

Добрушская бумажная фабрика, которая входит в холдинг «Белорусские обои», завершает сертификацию одноразовых бумажных стаканчиков. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 18 млн штук такой продукции, сообщает «Зеркало». Также фабрика выпустила тестовую партию картона-основы для упаковки тетрапак.

Пробную партию заготовок для тетрапака отправили потенциальным покупателям в Россию, Турцию и Болгарию. В планах производить такой продукции 3 тыс. тонн в месяц. Ранее сообщалось, что основную часть этой продукции намерены поставлять российской компании из Московской области.

Как сообщается, также освоено производство целлюлозного полотна для гигиенической продукции и специального для бумажной посуды. Кроме того, налажен выпуск одноразовых бумажных стаканчиков мощностью до 18 млн штук в год. Сейчас завершается их сертификация. Основным потребителем станет сеть заправок Белоруснефть (их потребность в стаканчиках 12 млн штук в год), а также кафе и рестораны быстрого питания. В перспективе в Добруше дополнят ассортимент другой одноразовой легко утилизируемой посудой.

Напомним, в прошлом году чиновники говорили, что вместо оригинального тетрапака в Беларуси будут использоваться его китайские и индийские аналоги. Упаковка уже проходила тестирование.

В июле прошлого года белорусы регулярно сообщали о скудном выборе в магазинах, а порой и дефиците молока и сливок. В торговле это объясняли перебоями в поставках от производителей, а последние — проблемами с сырьем и упаковкой.

Завод по производству картона в Добруше ввели в эксплуатацию в начале лета 2021 года, хотя планировали сделать это в 2015-м. Сроки переносились в том числе из-за того, что китайская компания, которая занималась строительством фабрики, не смогла довести начатое до конца, власти судились из-за этого с корпорацией «Сюань Юань».

Для запуска завода пришлось искать другого исполнителя, им стала австрийская компания Andritz.

Также фабрика в Добруше известна тем, что в июле 2015 года на ее строительстве произошли волнения среди работников. Тогда китайские рабочие покинули свои рабочие места и отправились в Гомель, а оттуда намеревались пешком дойти до Минска. Таким образом они выразили протест по поводу невыплаты заработной платы. Тогда работников удалось успокоить, до Минска они так и не дошли.

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