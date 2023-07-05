закрыть
5 июля 2023, среда, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Скандальная фабрика в Добруше хочет завалить наш рынок бумажными стаканами

  • 5.07.2023, 16:51
Скандальная фабрика в Добруше хочет завалить наш рынок бумажными стаканами

На российский - поставлять заготовки для Tetra Pak.

Добрушская бумажная фабрика, которая входит в холдинг «Белорусские обои», завершает сертификацию одноразовых бумажных стаканчиков. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 18 млн штук такой продукции, сообщает «Зеркало». Также фабрика выпустила тестовую партию картона-основы для упаковки тетрапак.

Пробную партию заготовок для тетрапака отправили потенциальным покупателям в Россию, Турцию и Болгарию. В планах производить такой продукции 3 тыс. тонн в месяц. Ранее сообщалось, что основную часть этой продукции намерены поставлять российской компании из Московской области.

Как сообщается, также освоено производство целлюлозного полотна для гигиенической продукции и специального для бумажной посуды. Кроме того, налажен выпуск одноразовых бумажных стаканчиков мощностью до 18 млн штук в год. Сейчас завершается их сертификация. Основным потребителем станет сеть заправок Белоруснефть (их потребность в стаканчиках 12 млн штук в год), а также кафе и рестораны быстрого питания. В перспективе в Добруше дополнят ассортимент другой одноразовой легко утилизируемой посудой.

Напомним, в прошлом году чиновники говорили, что вместо оригинального тетрапака в Беларуси будут использоваться его китайские и индийские аналоги. Упаковка уже проходила тестирование.

В июле прошлого года белорусы регулярно сообщали о скудном выборе в магазинах, а порой и дефиците молока и сливок. В торговле это объясняли перебоями в поставках от производителей, а последние — проблемами с сырьем и упаковкой.

Завод по производству картона в Добруше ввели в эксплуатацию в начале лета 2021 года, хотя планировали сделать это в 2015-м. Сроки переносились в том числе из-за того, что китайская компания, которая занималась строительством фабрики, не смогла довести начатое до конца, власти судились из-за этого с корпорацией «Сюань Юань».

Для запуска завода пришлось искать другого исполнителя, им стала австрийская компания Andritz.

Также фабрика в Добруше известна тем, что в июле 2015 года на ее строительстве произошли волнения среди работников. Тогда китайские рабочие покинули свои рабочие места и отправились в Гомель, а оттуда намеревались пешком дойти до Минска. Таким образом они выразили протест по поводу невыплаты заработной платы. Тогда работников удалось успокоить, до Минска они так и не дошли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач, «Зеркало недели»
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип