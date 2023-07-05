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Вагонный дед

  • Телеграм-канал «Можем объяснить»
  • 5.07.2023, 16:51
  • 1,304
Вагонный дед
Фото: Getty Images

В поезде Путина появилась обновка.

«Вагонный дед» умоднил свой бронепоезд за 1,4 млрд руб. В новом жилище Путина на рельсах появились хамам и тренажерный зал. А также оборудование для реанимации

С августа 2021 года Путин стал перемещаться по стране чаще не на самолетах а на спецпоезде. В новом расследовании центр «Досье» рассказывает, как именно обустроился лидер России, который теперь боится летать.

Журналисты изучили 22 вагона для спецпоезда. Выяснилось, что вагоны с технической частью (гаражи, узлы связи, дизель и рестораны) были изготовлены еще в советское время. Обслуживание всего состава обошлось бюджету в 1,45 млрд рублей.

Отдельный вагон представляет собой оздоровительно-спортивный центр. В нем установлены тренажеры для спины, скамьи для пресса, гантели и степ-платформа. А вот привычных штанг для жима или тренажеров для приседаний в зале нет. Зато служба безопасности президента уделила особое внимание тренажерам для тренировки мышц бедра. Пресса давно обратила внимание на то, что Путин (не-двойник) заметно прихрамывает.

Также там установлен хамам, чтобы после тренировок Путин мог расслабиться в парной.

В этом же вагоне есть и косметологические кабинет, в котором установлена различная аппаратура для чистки и омоложения кожи, а также для массажа лица. Помимо прочего, в кабинете есть набор приборов для сложной операции. Например, аппаратура для искусственной вентиляции легких и санации верхних дыхательных путей, дефибриллятор, монитор пациента. Чтобы никто не знал, как именно главе государства делают подтяжку лица, кабинет защищен от прослушки.

Важным требованием при создании поезда, было установка телевизоров с вещанием российских каналов. Для этого даже пришлось создать собственную систему буферизации, чтобы президент мог без задержек и помех смотреть «Россию-1» в любой точке страны.

На «Тверском вагоностроительном заводе» готовят еще несколько вагонов люкс, в том числе с баром, рестораном и мультимедийным центром.

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