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Белоруска ответила на фразу Кочановой о детях простой арифметикой

  • 5.07.2023, 16:57
Белоруска ответила на фразу Кочановой о детях простой арифметикой

Не нужно быть великим математиком, чтобы понимать, куда движется страна.

Читательница сайта Charter97.org высказалась о демографической ситуации в Беларуси:

— Прочитала на днях в интернете, что Наталья Кочанова на одном из заседаний «палатки» начала рассуждать о демографической политике. Она вспомнила свою встречу с молодежью, на которой рассказывала о «важности демографической безопасности», о том, что «материальный фактор не главный», лишь бы «дети были желанными».

Я живу вместе с мужем в доме на четыре квартиры. Все предыдущие годы к нам на целое лето приезжала из Минска старшая дочь с детками. В этом году никто из внуков к нам не пожаловал, так как они вместе с родителями были вынуждены перебраться в Польшу, спасаясь от репрессий. Младшая дочь по этой же причине сбежала из Беларуси еще в прошлом году.

Сын соседки Татьяны — программист, вместе с молодой женой в рамках так называемой релокации также покинул родину. Детей пока не имеют, но появятся они, возможно, уже за границей.

Младшая дочь соседки Антонины выехала из страны вместе с мужем программистом. Они еще не успели завести детей здесь, однако, возможно, родят их там. Старшая дочь с мужем и сыном пока здесь.

Сыновья четвертой соседки живут на родине. Один еще не женат, второй уже женился, но деток еще не заимел.

Итак, итог. На 4 квартиры нашего домика — 7 детей, из них за границей – 4; внуков в общей сложности – 3, но 2 уже за пределами страны. И это результат последних двух лет диктатуры.

Читательница сайта Charter97.org считает, что лукашизм ведет Беларусь к демографической катастрофе:

— Не надо быть великим математиком и демографом, чтобы понять: каждый год лукашистского режима – это еще большее безобразие и безлюдие. Можно без преувеличения утверждать, что ликвидация лукашизма — это вопрос физического выживания белорусской нации.

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