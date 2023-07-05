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Сырский: ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении

  • 5.07.2023, 17:00
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Сырский: ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении
Александр Сырский

Отбили территории и не только.

Вооруженные силы Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. Отбили ряд территорий и уничтожили значительное количество россиян. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

«Штурмовые подразделения 10-й бригады «Эдельвейс» штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага», - рассказал Сырский.

Как отметили в Институте изучения войны, украинские воины продолжают вести наступательные действия сразу по нескольким направлениям. Также им удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута.

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