Сырский: ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении
- 5.07.2023, 17:00
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Отбили территории и не только.
Вооруженные силы Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. Отбили ряд территорий и уничтожили значительное количество россиян. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
«Штурмовые подразделения 10-й бригады «Эдельвейс» штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага», - рассказал Сырский.
Как отметили в Институте изучения войны, украинские воины продолжают вести наступательные действия сразу по нескольким направлениям. Также им удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута.