Сырский: ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении 5.07.2023, 17:00

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Александр Сырский

Отбили территории и не только.

Вооруженные силы Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. Отбили ряд территорий и уничтожили значительное количество россиян. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

«Штурмовые подразделения 10-й бригады «Эдельвейс» штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага», - рассказал Сырский.

Как отметили в Институте изучения войны, украинские воины продолжают вести наступательные действия сразу по нескольким направлениям. Также им удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута.

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