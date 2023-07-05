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BYPOL превратился в BELPOL

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  • 5.07.2023, 17:10
  • 7,024
BYPOL превратился в BELPOL

А Азаров остается с Тихановской.

Объединение бывших силовиков BYPOL, из которого недавно был исключен бывший начальник 3-го управления ГУБОПиК Александр Азаров, теперь будет называться BELPOL.

«В результате собрания всех сотрудников организации были утверждены:

— новое название и новый логотип организации — BELPOL;

— направления деятельности и общая стратегия организации;

— проект устава организации;

— усовершенствованные системы административной безопасности;

— новые подходы в работе со СМИ;

— порядок финансовой отчетности.

Что касается исключенных из объединения силовиков Беларуси Азарова и Лупоносова, сообщаем, что мы прекращаем любое сотрудничество с указанными лицами и Фондом BYPOL.

Также поясним, что переименование организации — это мера исключительно техническая. Полным правообладателем абсолютно всех возможностей и инструментов, как технических так и интеллектуальных, является ОСБ BELPOL. Юридическое название BYPOL и план «Перамога» остается за фондом Азарова», — написали белполовцы.

В команду возвращается также Андрей Астапович.

Азаров остается в так называемом переходном кабинете Тихановской.

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