BYPOL превратился в BELPOL

BYPOL превратился в BELPOL10
- 5.07.2023, 17:10
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А Азаров остается с Тихановской.
Объединение бывших силовиков BYPOL, из которого недавно был исключен бывший начальник 3-го управления ГУБОПиК Александр Азаров, теперь будет называться BELPOL.
«В результате собрания всех сотрудников организации были утверждены:
— новое название и новый логотип организации — BELPOL;
— направления деятельности и общая стратегия организации;
— проект устава организации;
— усовершенствованные системы административной безопасности;
— новые подходы в работе со СМИ;
— порядок финансовой отчетности.
Что касается исключенных из объединения силовиков Беларуси Азарова и Лупоносова, сообщаем, что мы прекращаем любое сотрудничество с указанными лицами и Фондом BYPOL.
Также поясним, что переименование организации — это мера исключительно техническая. Полным правообладателем абсолютно всех возможностей и инструментов, как технических так и интеллектуальных, является ОСБ BELPOL. Юридическое название BYPOL и план «Перамога» остается за фондом Азарова», — написали белполовцы.
В команду возвращается также Андрей Астапович.
Азаров остается в так называемом переходном кабинете Тихановской.