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Свадебный дрон и креативность ВСУ: какое сейчас соотношение сил и средств на фронте в Украине

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  • 5.07.2023, 17:12
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Свадебный дрон и креативность ВСУ: какое сейчас соотношение сил и средств на фронте в Украине

Главное не количество, а то, как применять дроны.

На фронте российские оккупанты имеют преимущество почти во всем: авиации, оружии, количестве и так далее. Несмотря на это командование Вооруженных сил Украины все точно просчитывает, бойцы получают от Запада мощное оружие и имеют успехи.

Об этом «24 Каналу» рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, россияне используют примерно 40 тысяч дронов-камикадзе в месяц.

- Из-за преданности, глубокого анализа украинского командования, помощи западных партнеров мы используем гораздо мощное оружие, ПВО и так далее. Мы давим на врага и имеем разного рода успехи, – сказал военный.

Егор Фирсов отметил, что у врага преимущество в применении беспилотников, в частности «Ланцетов». Однако главное не количество, а то, как применять дроны. Иногда ВСУ используют свадебные беспилотники DJI Mavic значительно эффективнее, чем россияне более мощные виды дронов.

- Например, сбросы, которые мы делаем с ВОГ (осколочный боеприпас – прим.) из свадебного DJI Mavic – это тоже наше ноу-хау. У нас не было другого выхода, чем придумывать, как при меньшем количестве БК насыпать врагу и иметь преимущество. Сейчас у нас есть локальные, но все-таки победы, – подчеркнул он.

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