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Эдуарду Бабарико не засчитали в общий срок 1,5 года содержания под стражей

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  • 5.07.2023, 17:18
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Эдуарду Бабарико не засчитали в общий срок 1,5 года содержания под стражей
Эдуарду Бабарико

Об этом стало известно правозащитникам.

Как стало известно правозащитникам «Вясны», политзаключенному Эдуарду Бабарико не засчитали в общий срок время содержания в СИЗО КГБ до 14 декабря 2021 года. Именно тогда Эдуард стал подозреваемым по новому уголовному делу, по которому его сегодня осудили. До этого его содержали максимальные 18 месяцев по ч. 2 ст. 243 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов, повлекшее причинение вреда в особо крупном размере»).

Кроме этого, ч. 1 ст. 293 («Организация массовых беспорядков») на суде переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Как писал сайт Charter97.org, сегодня судья Владимир Орешко озвучил приговор Эдуарду Бабарико — сыну экс-претендента в президенты Виктора Бабарико, руководителю его предвыборного штаба. Эдуарда приговорили к 8 годам колонии.

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