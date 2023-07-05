Коммунальники и глава ЖЭУ наблюдают, как инвалид делает пандус возле подъезда

Коммунальники и глава ЖЭУ наблюдают, как инвалид делает пандус возле подъезда9
- 5.07.2023, 17:27
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Видео из Могилева.
В Могилеве работники ЖЭУ вместе с начальником наблюдали, как инвалид-колясочник делает пандус около подъезда.
Видеофакт опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».
В Могилеве работники ЖЭУ вместе с начальником наблюдали, как инвалид-колясочник делает пандус около подъезда.— Сharter97.org (@charter_97) July 5, 2023
Видео было опубликовано в соцсетях местными жителями. pic.twitter.com/MTut7FSKqb