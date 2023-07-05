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Коммунальники и глава ЖЭУ наблюдают, как инвалид делает пандус возле подъезда

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  • 5.07.2023, 17:27
  • 4,318
Коммунальники и глава ЖЭУ наблюдают, как инвалид делает пандус возле подъезда

Видео из Могилева.

В Могилеве работники ЖЭУ вместе с начальником наблюдали, как инвалид-колясочник делает пандус около подъезда.

Видеофакт опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».

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