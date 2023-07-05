«Пограничник сказал, что я могу вернуться до 31 июля, но все пошло не так»
- 5.07.2023, 17:50
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Белоруса с продленной визой не пускали в Польшу.
Эпидемическое состояние в Польше отменили с 1 июля. Это значит, что по продленным из-за пандемии документам можно легально находиться в Польше еще месяц, а потом — все. Но можно ли пересекать границу в этот «переходный» месяц, до сих пор было не понятно: напрямую это не указано, а трактовать можно как угодно. Телеграм-канал Dzik Pic нашел белоруса, который на днях проделал этот путь, хотя и не без приключений.
«Рабочий ВНЖ я должен получить буквально вот-вот, мой статус — «карта побыту» в процессе изготовления. Но забрать ее я до отпуска не успел и улетел в Турцию с продленной визой.
Причем, когда я вылетал из Польши, спросил у пограничника, не будет ли проблем? Тот сказал, что я могу вернуться с этой визой в Польшу до 31 июля.
Но дальше все пошло не так.
Позавчера наступил день вылета и меня просто не пустили на самолет Pegasus из Турции в Гданьск. Говорят, срок визы истек и мы таких не берем на борт.
В итоге билет сгорел, а я купил ближайший билет до Минска и снял номер на сутки.
«Белавиа» до Минска обошлась мне в 550 евро, плюс отель где-то 120 евро и всякие расходы типа такси еще сверху. Но и в Минске меня не пустили в автобус Intercars до Варшавы. Причины те же: истекшая виза.
Но надежды я не терял и попытался попасть в Польшу другим путем: доехал на поезде до Бреста, а оттуда попросил знакомых на машине отвезти меня в Варшаву. Говорят, можно подъехать прямо к очереди на границе и попроситься, чтобы провезли за деньги — большинство так едет в Бельск-Бялы за покупками.
Как я понял, авиакомпании смотрят только визу, а не закон. А автобусные компании рассказали водителям только о законе об отмене эпидемического состояния с 1 июля, а о том, что визы действуют еще 30 дней — забыли.
Только польские пограничники в курсе ситуации: сказали, что до конца месяца можно ездить спокойно, но напомнили, что мне нужно получить «побыт» до конца месяца.
Так что если вам нужно пересечь границу с продленной визой, то лучше делать это через пункт пропуска в Бресте: там легче всего найти кого-нибудь до Польши, так как из Минска все едут через Литву.
Я пытаюсь относиться к этому философски: в целом все живы и здоровы, но деньги за авиабилет буду пытаться вернуть в авиакомпании», — рассказал белорус.