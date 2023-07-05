закрыть
5 июля 2023, среда, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Выпускница из Мозыря, набравшая 400 баллов на экзаменах, раскрыла секрет успеха

2
  • 5.07.2023, 18:06
  • 1,408
Выпускница из Мозыря, набравшая 400 баллов на экзаменах, раскрыла секрет успеха

Поступать девушка намерена в БГМУ на стоматологический факультет.

Раскрыт секрет выпускницы из Мозыря, набравшей максимальные 400 баллов на экзаменах, пишет sb.by.

На ЦЭ по русскому языку, химии и биологии Милена Васько, выпускница Мозырского государственного областного лицея набрала по максимальным 100 баллов. Еще одну сотню в копилку добавил аттестат, в котором одни десятки.

Девушка отметила, что ей во многом помогали педагоги, а родители не просто поддерживали, но покупали все необходимые для подготовки пособия. Но еще в 10 классе, фактически за два года до экзаменов, девушка забыла на время обо всех своих хобби, чтобы сосредоточиться на учебе. Свободное время также посвящала профильным предметам, однако не в ущерб сну и отдыху.

- Нужно найти интерес к своему предмету, мотивировать себя специальностью, но про отдых тоже нельзя забывать, - рассказала она шаги на пути к успеху.

Важна также тренировка памяти для сдачи тестов. Девушка много повторяла, но также наглядно представляла то, что учит. А для того, чтобы вспомнить придумывала ассоциации и «запоминалочки».

Поступать девушка намерена в БГМУ на стоматологический факультет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач, «Зеркало недели»
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип