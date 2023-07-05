Выпускница из Мозыря, набравшая 400 баллов на экзаменах, раскрыла секрет успеха 2 5.07.2023, 18:06

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Поступать девушка намерена в БГМУ на стоматологический факультет.

Раскрыт секрет выпускницы из Мозыря, набравшей максимальные 400 баллов на экзаменах, пишет sb.by.

На ЦЭ по русскому языку, химии и биологии Милена Васько, выпускница Мозырского государственного областного лицея набрала по максимальным 100 баллов. Еще одну сотню в копилку добавил аттестат, в котором одни десятки.

Девушка отметила, что ей во многом помогали педагоги, а родители не просто поддерживали, но покупали все необходимые для подготовки пособия. Но еще в 10 классе, фактически за два года до экзаменов, девушка забыла на время обо всех своих хобби, чтобы сосредоточиться на учебе. Свободное время также посвящала профильным предметам, однако не в ущерб сну и отдыху.

- Нужно найти интерес к своему предмету, мотивировать себя специальностью, но про отдых тоже нельзя забывать, - рассказала она шаги на пути к успеху.

Важна также тренировка памяти для сдачи тестов. Девушка много повторяла, но также наглядно представляла то, что учит. А для того, чтобы вспомнить придумывала ассоциации и «запоминалочки».

Поступать девушка намерена в БГМУ на стоматологический факультет.

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