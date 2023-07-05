Британия начнет подготовку украинских пилотов в августе 5.07.2023, 18:09

Лондон обучит 20 пилотов.

Великобритания планирует в августе начать обучение украинских пилотов, во время которого планируется натренировать 20 военных.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи.

Процессом обучения пилотов поинтересовался депутат Палаты общин британского парламента Люк Поллард, представляющий Лейбористскую партию.

Он спросил у госсекретаря обороны, сколько украинских пилотов ВСУ подготовили с февраля 2022 года.

Джеймс Хиппи ему ответил, что в августе Великобритания начнет базовую подготовку до двадцати украинских пилотов.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах.

«Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку», - сказал он.

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