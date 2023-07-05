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Доходы России от продажи нефти и газа в первом полугодии упали почти вдвое

  • 5.07.2023, 18:38
Доходы России от продажи нефти и газа в первом полугодии упали почти вдвое

Причина – снижение цен и уменьшение экспорта.

Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа упали в первом полугодии на 47% или до 3,38 триллиона рублей (37,4 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поскольку налоговые отчисления сократились из-за снижения цен и объемов продаж. Об этом свидетельствуют данные российского министерства финансов, опубликованные 5 июля.

Доходы от продажи нефти и газа имеют решающее значение для сырьевой экономики России и финансирования того, что она называет «специальной военной операцией» в Украине, отмечает Reuters.

В июне доходы от продажи нефти и газа снизились на 26,4% в годовом исчислении, до 528,6 миллиарда рублей – менее резко, чем 36% падения в мае. Дефицит российского бюджета за первые пять месяцев этого года составил 42 миллиарда долларов, что уже на 17% превышает план на весь 2023 год.

Доходы «нефтегазового» бюджета в июне снизились на 7,4% по сравнению с маем, в основном из-за снижения поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть и газ и экспортных пошлин на природный газ. Поступления от них в бюджет упали до 631,6 млрд рублей в июне с 703,6 млрд рублей в мае, тогда как экспортная пошлина сократилась до 57,7 млрд рублей с 66,1 млрд рублей в мае.

Энергетические доходы России сократились из-за ограничения западных цен на российскую нефть и закрытия газопровода «Северный поток» в Европу, взорванного в сентябре 2022 года. Следователи еще не установили, кто несет за это ответственность.

Министерство финансов РФ прогнозирует, что доходы от продажи нефти и газа в текущем году снизятся на 23%, до 8,94 триллиона рублей, а дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей, или 2% от ВВП.

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