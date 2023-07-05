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Количество российских туристов в Беларуси резко выросло

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  • 5.07.2023, 18:48
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Количество российских туристов в Беларуси резко выросло

На 173% с января по май.

Количество российских туристов, которые с января по май посетили Беларусь, выросло на 173% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.

«С Российской Федерации за период с января по май 2023 года темп роста посещений увеличился на 173%, это достаточно высокие цифры. <...> Мы видим развитие [связей в сфере туризма] не только с Москвой и Санкт-Петербургом», - сказала она в Минске на встрече с делегацией Новгородской области.

Воронович проинформировала, что в настоящее время наполняемость белорусских санаториев составляет 91%. «Если говорить о гражданах Российской Федерации, то 5 000 человек сегодня находятся в наших санаториях», - отметила директор департамента.

Она добавила, что, помимо санаторно-курортного, россиян интересует агроэкотуризм. «Оборот набирает промышленный туризм», - сообщила Воронович.

Ранее заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик сообщил, что в 2022 году из общего числа посетивших республику туристов россияне составили 96%.

В апреле в российском посольстве в Минске сообщили, что количество туристов из России в гостиницах Беларуси в 2022 году увеличилось на 170% по сравнению с предыдущим годом. Всего в белорусских гостиницах в прошлом году было зарегистрировано 540 тыс. туристов из РФ, тогда как годом ранее - 200 тыс.

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