Под Брестом собралась 20-километровая очередь фур 1 5.07.2023, 19:14

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Очередь возникла из-за штрафов.

Дальнобойщики говорят, что из-за многочисленных штрафов очень медленно движется очередь фур на пункт пропуска «Козловичи» возле Бреста. Очередь составляет уже примерно 20 километров, пишет «Ганцавіцкі час».

Как рассказал «Ганцевичскому времени» брестский водитель Юрий, очередь во многом выросла из-за того, что многим приходится выплачивать штрафы по 20 базовых величин (540 рублей).

«Очередь собралась потому, что машины, которые выехали до 3 июля, при возвращении должны оплатить штраф в размере 20 базовых величин. Даже если выехал 2-го числа и въехал в терминал 3-го числа, также обязан заплатить (вводили запрет на транзит транспортных средств и потом отменили).

Даже выписанные таможней требования на 10 суток пребывания не освобождают от уплаты штрафа. Не грозит штраф тем, кто выехал после 3 июля. Ожидание для уплаты штрафа в терминале около 30 часов», — рассказал собеседник.

Дальнобойщик стоит в очереди с вечера 4 июля, но говорит, что «продвижения почти никакого». «Стою за Косичами. Мост здесь железнодорожный. 20 километров очередь — это очень много». Сколько дней придется стоять в очереди, сказать он не может.

Другой собеседник «ГЧ», Алексей, работает логистом в транспортной компании в Польше. Он рассказал, что в очереди несколько дней стоит его водитель.

«Да, есть такая проблема. Те, кто перецепился в терминале после 2 июля, должны платить 20 базовых штрафа. Штрафы паяют всем, даже если ты условно перецепился до 2 июля. У меня конкретно крайняя перецепка была 1-го числа. Думал, до 3-го числа мой водитель уедет. Но вот созвонился с ним, за сутки никакого движения. Как стоял возле Каменецкого кольца, так и стоит.

В очереди говорят, что таможенникам неважно, если ты перецепился, хотя есть бумаги. Все равно 20 базовых. Мне еще не прилетело, но я чувствую, что прилетит».

Логист говорит, что медленное движение очередей объясняли сначала ремонтом, потом отсутствием света, а теперь оформлением штрафов.

В начале июля огромные очереди фур собирались возле этого погранперехода и с польской стороны. Но логист Алексей говорит, что сейчас на той стороне очередь значительно уменьшилась.

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