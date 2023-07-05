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Под Гомелем заметили маленького инспектора ГАИ

  • 5.07.2023, 19:36
  • 2,950
Под Гомелем заметили маленького инспектора ГАИ

Видеофакт.

В соцсетях и мессенджерах распространяется видео из чата поселка Романовичи под Гомелем. Там ребенок в импровизированной форме ГАИ останавливает машину. Видео явно постановочное, но милое, пишет «Зеркало».

«Опа-на, кажется, я попал», — успел сказать водитель Subaru перед тем, как его остановили. Уплатить штраф за якобы отсутствие прав «инспектор» предложил на месте, что водитель и сделал.

Мальчику-«гаишнику» на вид около пяти лет.

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