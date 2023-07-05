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Спецдокладчик ООН: В Беларуси сложилась катастрофическая ситуация с правами человека

  • 5.07.2023, 19:38
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Спецдокладчик ООН: В Беларуси сложилась катастрофическая ситуация с правами человека
Анаис Марин

Режим Лукашенко целенаправленно зачищает гражданское общество от инакомыслящих.

Ситуация с правами человека в Беларуси катастрофическая и только ухудшается, заявила спецдокладчик ООН по этой стране Анаис Марин.

Режим Александра Лукашенко в Минске целенаправленно зачищает гражданское общество от последних инакомыслящих голосов, заявила Марин, выступая в Совете ООН по правам человек, передает «Голос Америки».

«Ситуация остается катастрофической. К сожалению, она продолжает ухудшаться», – сказала она.

«Белорусское правительство внесло поправки в и без того строгое законодательство, направленные на ликвидацию гражданских свобод, что привело к всплеску политически мотивированных преследований и приговоров, – добавила Марин. – Отсутствие ответственности за нарушения прав человека способствует созданию атмосферы страха среди жертв и их семей».

Марин занимает эту должность уже пять лет и напомнила членам совета, что два года назад она предупреждала их о «тоталитарном повороте», предпринятом Минском, о чем свидетельствует «пренебрежение к человеческой жизни и достоинству» во время подавления мирных протестов в 2020 году.

В своем ежегодном докладе французский политолог заявила, что полторы тысячи человек по-прежнему содержатся под стражей по политически мотивированным обвинениям, и с 2020 года в стране ежедневно происходит 17 произвольных арестов.

«У меня есть веские основания полагать, что условия содержания в тюрьмах намеренно ужесточаются для осужденных по политически мотивированным основаниям, которые помещаются в карцеры за мелкие нарушения тюремных правил», – сказала Марин.

«В Беларуси никто не был привлечен к ответственности ни за произвольные задержания десятков тысяч мирных демонстрантов в 2020 году, ни за насилие и пытки, которым многие из них подвергались, – отметила она. – Всеобщая безнаказанность и атмосфера страха, вызванная продолжающимися преследованиями, вынудила сотни тысяч жителей Беларуси уйти в изгнание».

По словам спецдокладчика, правозащитники подвергаются постоянным преследованиям, а более 1600 «нежелательных организаций», включая все оставшиеся независимые профсоюзы, были принудительно распущены.

«Это иллюстрирует целенаправленную государственную политику по зачистке гражданского пространства от последних инакомыслящих элементов», – сказала она.

Марин отметила, что независимые СМИ были признаны «экстремистскими организациями», а академическая свобода подвергается «систематическим нападкам».

«Идеологический контроль и дисциплинарные меры ограничивают свободу мнений и выражения», – сказала она.

Начальное и среднее образование также подвергается «идеологическому контролю», детей «отговаривают от выражения собственного мнения» и грозят «последствиями» за инакомыслие.

Что касается российского вторжения в Украину, то люди сталкиваются с проблемами, когда пытаются высказаться против него или поставить под сомнение роль Беларуси в содействии вторжению 2022 года.

«Антивоенные акции привели к многочисленным задержаниям и арестам, в том числе по обвинениям в планировании террористических атак, что может караться смертной казнью», – сказала она.

Беларуси предложили немедленно выступить с ответным словом в Совете по правам человека, но ее представители не присутствовали на заседании.

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