Новый премьер Болгарии решил «зачистить» спецслужбы от прокремлевских агентов 5.07.2023, 19:54

Николай Денков

Сейчас органы безопасности смотрят на российское влияние в стране «с широко закрытыми глазами».

Все более популярная пророссийская партия «Возрождение» («Възраждане») разгромила офисы ЕС в Софии, физически заблокировала депутатов в парламенте, угрожала людям на прайдах и призвала уничтожить врагов президента Владимира Путина – и что же произошло? Ничего особенного. То же можно сказать и о ряде загадочных взрывов на оружейных заводах – инцидентах, которые находятся под пристальным вниманием, поскольку София наращивает производство оружия для экспорта в Украину. Несмотря на то, что вполне возможно, что на болгарской земле произошли серьезные российские атаки, софийских следователей обвиняют в многолетнем бездействии, сокрытии фактов и промедлении с расследованием.

В интервью изданию Politico новый премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что пора положить конец такой практике, когда правоохранительные органы и службы безопасности закрывают глаза на расследование дел, за которыми, вероятно, дергает за ниточки Москва.

Денков пришел к власти 6 июня, и его ждет жестокая борьба за то, чтобы направить свое хрупкое правительство на пронатовский и проукраинский путь в стране, где российская пропаганда и властные сети, действующие через шпионские службы и организованную преступность, крепко держат власть в своих руках.

В первой попытке изменить способ, которым Болгария борется с рычагами российского влияния, он сделал необычный шаг, прямо обратившись к прокремлевской ультранационалистической партии «Возрождение», заявив, что власть должна расследовать, не пересекли ли ее действия правовых красных линий. 27 июня Денков публично обвинил партию, чья поддержка сейчас выросла до 16% с 10% осенью, в том, что она «неофашистская» и ведет «войну… с европейскими ценностями».

Когда Денкова спросили о его призыве к действиям против Возрождения, он сказал, что болгарские чиновники часто берут свой подход к российскому вмешательству из названия последнего фильма Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами».

«Единственное, о чем я просил, – это чтобы разные институты перестали закрывать на это глаза», – сказал он в интервью, заявив, что его публичные высказывания относительно «Возрождения» были реакцией на «ложь», которую «агрессивно» используют эта и другие промосковские партии, чтобы «запугать болгарское население» прокремлевской пропагандой.

«Они распространяют [ложь] через социальные сети, чтобы запугать население и пытаются использовать эту среду для получения определенной политической выгоды», – добавил Денков, отметив, что «Возрождение» прибегает к «языку агрессии» и подстрекательству и «Эта агрессия становится все более и более заметной, и это не то, чему можно позволить развиваться дальше».

Действительно, лидер «Возрождения» Костадин Костадинов, которого за его промосковскую и антиевропейскую позицию прозвали «Мистером Копейкиным», не пытается скрывать свою лояльность Кремлю. Вскоре после неудачного мятежа Евгения Пригожина в конце прошлого месяца он заявил, что обязанностью простых болгар является уничтожение «деформированного мусора» – вероятно, оппонентов Путина в Болгарии, которые надеялись, что восстание наемников группировки «Вагнер» может означать конец президента. Партия также добивается проведения референдума, чтобы остановить вступление Болгарии в зону евро, что является еще одним из приоритетов Денкова.

Ответ на призыв Денкова к действиям не заставил себя ждать. В тот же день софийская прокуратура заявила, что будет расследовать действия Костадинова по поводу разжигания ненависти и подстрекательства к насилию. Костадинов отверг обвинение Денкова против него, заявив, что премьер-министр просто выполняет указания американского посольства в Софии.

Денкова спросили, не боится ли он, что его подход к «Возрождению» может иметь обратный эффект – позволит партии заработать еще больше капитала, утверждая, что они стали жертвами прозападных репрессий? Денков выразил сомнение, что это может сделать риторику «Возрождения» еще более острой. «Они и так это говорят», сказал премьер.

Пронатовское и проевропейское правительство Денкова поспешило усилить свои обязательства по поставке оружия в Украину. Это ставит администрацию на путь столкновения не только с Москвой, но и с президентом Болгарии Руменом Радевым. Последний неоднозначно относится к позиции Болгарии в НАТО и враждебно настроен на предоставление оружия Киеву.

Денков также привлек внимание к ряду непонятных взрывов и пожаров на болгарских оружейных заводах и складах, произошедших с 2011 года. Последний из них произошел в городе Карнобат, на объекте, также пострадавшем в прошлом году в результате того, что владелец описал как российскую атаку. Несмотря на то, что в течение многих лет болгарские власти якобы расследовали эти инциденты, официальные лица уклоняются от ответа на вопрос о том, что на самом деле произошло, и заказывали ли россияне нападения на объекты.

На вопрос о происходящем Денков заявил: «Я не знаю, потому что не имею представления, насколько сильно спецслужбы, прокуратура пытались найти ответ».

По сути, предположение Денкова о том, что власти никогда слишком тщательно не расследовали такие дела, как «Возрождение» и взрывы на заводах, разоблачают степень влияния России на болгарские институции. Многие из самых влиятельных болгарских магнатов происходят из коммунистических времен и связаны с московскими службами безопасности. Эти теневые олигархи захватили основные национальные активы после падения Берлинской стены и создали сети организованной преступности, которые все еще пронизывают страну, выкачивая средства ЕС, занимаясь вымогательством и контрабандой наркотиков, оружия и людей.

Однако Денков не теряет надежды, что ситуация изменится.

«Я почти уверен, что болгарский народ проевропейский. К сожалению, они являются жертвами очень активной и агрессивной прокремлевской, пропутинской пропаганды. Мы должны объяснить людям, какие преимущества дает полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО», – сказал Денков.

Одним из приоритетов нового правительства является широкомасштабная реформа спецслужб с целью искоренения московской агентуры. Но попытки власти натолкнулись на сопротивление президента Радева, который считается промосковской фигурой и подписывает назначение руководителей различных служб безопасности, препятствуя любым изменениям в системе.

Чтобы преодолеть это препятствие, реформаторское правительство будет пытаться изменить закон, который займет, по словам Денкова, «один-два месяца, если президент не изменит свое мнение... что, я думаю, было бы разумно для него».

Премьер-министр сталкивается с нелегкой борьбой, пытаясь избавить свою страну от российского влияния: как он сам признает, неизвестно, сколь далеко достигает влияние Москвы.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что президент Радев повторяет позицию России по личным убеждениям, выполняет ли прямые указы Кремля, Денков рассмеялся. После минуты раздумий он ответил: «Я не могу ответить на эти вопросы. Я не знаю ответов».

Напомним, что после формирования нового коалиционного правительства в Болгарии страна решила увеличить помощь Украине, что встретило критику со стороны пророссийского президента Радева. Он заявил, что помощь Украине «подталкивает Болгарию все ближе к войне».

Позже министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что они хотят выйти на прямые поставки оружия Украине, вместо поставок через посредников, в том числе тайного.

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