В Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв 5.07.2023, 20:10

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Злоумышленник погиб на месте.

Злоумышленник, который подорвал взрывное устройство на территории Шевченковского райсуда Киева, погиб на месте события.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

«Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, взорвал себя», - написал министр.

Он добавил, что во время штурма помещения ранения получили два бойца КОРДа. Их жизни спасли щиты.

В Офисе генпрокурора при этом отметили, что начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи.

В ведомстве уточнили, что попытку побега подсудимый совершил, когда находился в уборной. После этого он закрылся внутри конвойного помещения.

«Есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей. Данные уточняются», - добавляют в ОГП.

Сегодня в здании Шевченковского районного суда прогремел взрыв. Позже выяснилось, что один из подсудимых подорвал там взрывное устройство.

Как рассказал источник РБК-Украина, злоумышленник — мужчина, который в 2015 году бросил гранату в нацгвардейцев под зданием Верховной рады. Им оказался Игорь Гуменюк — бывший боец добровольческого батальона «Січ».

Позже на территории суда прозвучали еще несколько взрывов, после которых туда заехали автомобили скорой помощи.

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