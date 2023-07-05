У «Белпочты» разыгрался аппетит 5.07.2023, 20:19

Компания хочет отжать часть рынка у AliExpress, OZON и Wildberries.

«Белпочта», уже запустившая собственный интернет-магазин, рассчитывает составить конкуренцию таким крупным игрокам на рынке как AliExpress, OZON и Wildberries, пишет Office Life. Причем речь не только о белорусском рынке, но и международном.

Менее чем за год интернет-магазин крупнейшего почтового оператора страны объединил на своей витрине предложения 350 белорусских производителей. Сейчас там представлено больше 15 тыс. наименований товаров. Дальнейшие планы еще амбициознее — маркетплейс хотят сделать площадкой с гораздо более широким предложением.

Гендиректор «Белпочты» Светлана Юркевич рассказала, что компания планирует расширить присутствие в нише электронной торговли — как международной, так и внутренней. Одна из задач на этом пути — запуск маркетплейса, который предоставит возможность продажи товаров субъектам всех секторов предпринимательства.

Как ожидается, маркетплейс «Белпочты» организует доставку товаров почтовыми отправлениями как внутри страны, так и за ее пределы. В «Белпочте» заявляют, что готовы отправить товар из своего магазина более чем в 40 стран мира. «Доставку заказов в зарубежные страны „Белпочта“ обеспечит международными почтовыми отправлениями в рамках соглашений с национальными почтовыми операторами», — поясняет Светлана Юркевич.

Но здесь нужно учитывать стоимость доставки в другие страны. Как ранее писало «Зеркало», сейчас минимальная сумма заказа в интернет-магазине для бесплатной доставки зависит от страны. К примеру, для США это 820 рублей, а для Израиля — 350 рублей. Но если в заказе будет почтовая продукция от 60 рублей, то доставка во все страны, в которые возможно отправить заказ, будет бесплатной. Эти тарифы актуальный и сейчас.

В «Белпочте» поясняют, какие у компании есть преимущества перед крупными игроками рынка. Так, в отличие от Wildberries и OZON, которым приходится инвестировать в строительство пунктов выдачи, транспорт и склады, у «Белпочты» есть вся инфраструктура. По всей Беларуси у отечественного почтового оператора уже открыты более 2400 пунктов выдачи товаров.

Ранее руководитель «Белпочты» уже заявляла, что компания намерена превратить свой интернет-магазин в маркетплейс, то есть в посредника между продавцом и покупателем.

Как планируется, сначала он будет функционировать по принципу «витрина + доставка».

— В личном кабинете продавцы смогут автоматически оформить необходимый пакет документов для доставки, затем заказы упаковываются продавцами и передаются для доставки, — рассказывает о нюансах работы Светлана Юркевич.

Продавцам будут доступны такие сервисы, как частичная выдача товара, возврат товара, возврат платежей. У покупателей будет широкий выбор расчетов: от online-оплаты до приема наложенных платежей, когда при использовании доставки «Белпочтой» возможен прием оплаты по факту получения заказа. При этом деньги будут перечислены продавцу не позднее следующего банковского дня.

Визуально первый белорусский маркетплейс будет выглядеть так же, как уже запущенный интернет-магазин, и его функционал для пользователя будет таким же. Отличие в том, что партнерам не надо будет завозить товары на склад «Белпочты». Продавец, зарегистрировавшийся на площадке, сможет видеть поступление заказов в режиме реального времени и, ориентируясь на них, будет вести отгрузку по каналам «Белпочты». Личный кабинет позволит контролировать оплату.

Концепция маркетплейса также предполагает партнерство с индивидуальными предпринимателями на основе договоров и со взиманием комиссии.

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