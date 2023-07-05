Как избавиться от запаха сырости в полотенцах 4 5.07.2023, 20:26

3,798

Лайфхаки опытных хозяек.

Часто случается, что вещи, которые висят в ванной, теряют свежесть и начинают плохо пахнуть. Как избавиться от запаха сырости в полотенцах — для этого есть несколько простых, но эффективных способов, передает unian.net.

Избавиться от запаха полотенец лимонной кислотой можно, если использовать ее вместе с моющим средством:

Добавьте 1 ч. л. при стирке или замачивании.

Примените режим отжима с высокой скоростью, чтобы максимально удалить влагу.

Сушите выстиранное белье в местах с хорошей вентиляцией.

Если у вас нет балкона, приобретите складывающуся сушилку, которую можно поставить в комнате при необходимости.

Как избавиться от запаха полотенец с помощью уксуса

Добавьте небольшое количество, примерно 1 ст. л., в стиральную машину вместе с полотенцами. Уксус обладает отличными свойствами по устранению неприятного запаха.

Следующий шаг — правильно развесить полотенца, чтобы они не задохнулись, пока сохнут:

Равномерно распределите полотенца по бельевой веревке или штанге в один слой. Особенно это касается махровых полотенец.

Вынесите полотенца на улицу или проветриваемый балкон. Солнечные лучи имеют природные свойства дезодорации. Расправьте и оставьте вещи на солнце для выветривания неприятного запаха.

Если белое полотенце все равно пахнет сыростью, попробуйте добавить при стирке отбеливающее средство. Оно поможет не только устранить запах, но и вернет полотенцам яркость.

Кислородный отбеливатель без хлора можно использовать в половине от рекомендованной дозы и для цветных вещей, если возможная минимальная потеря цвета волнует вас меньше, чем запах сырости.

После каждого использования полотенец повесите их на хорошо проветриваемое место, это позволит избежать задержки влаги. Если белье в вашей ванной регулярно неприятно пахнет, это значит, что там плохая вентиляция. Чтобы полотенца не заванивались, всегда держите дверь открытой или выносите их на просушку в комнату.

Важно: регулярно и часто стирайте полотенца, это поможет убрать микроорганизмы, которые вызывают запах сырости. Используйте кондиционеры для белья и средства для смягчения воды. Жесткая вода может способствовать появлению неприятного аромата.

Перед тем, как убрать полотенца в шкаф, прогладьте их без режима отпаривания и положите на полки отдушки для белья или несколько брусков туалетного мыла.

Надеемся, что эти советы помогут вам избавиться от запаха сырости в ваших полотенцах и вернуть им приятный аромат. Чтобы избежать проблем с запахом в будущем, регулярно соблюдайте профилактические меры. Ухаживайте за полотенцами правильно, и они всегда будут радовать вас своей свежестью!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».