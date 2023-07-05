В Глубокском районе одна компания поссорилась с другой 4 5.07.2023, 20:41

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Обиженные ради мести подожгли машину.

Пьяные разборки в Глубокском районе едва не закончились трагедией. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В выходные на берегу одного из местных озер отдыхали несколько семей, на противоположном расположилась другая компания. Двое из ее представителей решили переплыть водоем. Когда они выходили из воды, запутали чужие рыболовные снасти, затем разгорелся конфликт, гости в сутолоке потеряли цепочку и часы.

«После этого они вернулись к себе и вызвали милицию. Правоохранители нашли и вернули пропавшие вещи, а сами заявители сказали, что не имеют претензий», — рассказали в милиции.

Ночью после приличной дозы алкоголя история получила продолжение. Один из мужчин предложил наказать недавних оппонентов. Взяв в напарники приятеля, парочка отправилась на «вендетту» и сожгла автомобиль Ford C-Max.

«При этом самое страшное то, что в соседней машине спали дети. К счастью, они не пострадали», — добавили в милиции.

В отношении двух мужчин, 32 и 40 лет, возбуждено уголовное дело.

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