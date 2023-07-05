Экс-зампред ЦБ РФ спрогнозировал рост доллара до 100 рублей 2 5.07.2023, 20:51

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На торгах Московской бирже в среду курс доллара поднимался до отметки 91,2 рубля.

Курс доллара должен подняться до 100 рублей, чтобы правительство РФ смогло свести концы с концами в бюджете, потерявшем каждый второй рубль нефтезовых доходов.

Такую оценку в среду представил Сергей Алексашенко, бывший зампред ЦБ РФ, а ныне старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса.

По данным Минфина, в первом полугодии федеральная казна получила 3,382 трлн рублей налогов от нефти и газа. Доходы от нефтяного экспорта схлопнулись на 69%, а от газового — почти на 80%. Поступления НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) оказались на треть меньше прошлогодних — 2,794 трлн рублей. За январь–май (более поздних данных Минфин пока не опубликовал) в бюджете образовалась «дыра» размером 3,4 трлн рублей, которая на 500 млрд рублей превысила годовой план.

Во втором полугодии федеральная казна получит еще около 1 трлн рублей дефицита, оценивает Алексашенко. Чтобы его ликвидировать, Минфину нужно 170 млрд рублей дополнительных доходов каждый месяц.

Чтобы собрать такую сумму, по оценке Алексашенко, рублевая цена нефти должна держать около 5500 рублей за баррель. С учетом того что в долларах сорт Urals стоит сейчас около $55 за бочку, курс американской валюты должен составить около 100 рублей. «Если ставить задачу закрыть ещё и дефицит первого полугодия, то рублевая цена нефти должна быть выше 10 тысяч за баррель», — продолжает Алексашенко. А это уже требует курса выше 180 рублей.

На торгах Московской бирже в среду курс доллара поднимался до отметки 91,2 рубля — рекордной с марта 2022 года. С начала лета американская валюта подорожала на 10 рублей, или 12%, а с начала года — почти на 20 рублей, или 28%. Курс евро при этом с января подскочил почти на треть и среду достигал 99,2725 рубля. В крупных банках и обменных пунктах европейскую валюту продавали дороже 100 рублей.

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