Генсек НАТО: Мы внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси 1 5.07.2023, 21:23

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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию с «вагнеровцами».

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что лишь часть наемников частной военной компании «Вагнер» отправилась в Беларусь после неудачной попытки мятежа в России.

Такую оценку Столтенберг привел в интервью изданию Politico.

Генсек Альянса указал, что силы «Вагнера» продолжают действовать в Африке и далеко от линии фронта в Украине, тогда как в Беларусь прибыло не так много наемников.

«Мы видели определенную подготовку к размещению сил Вагнера. Но мы пока не видели, чтобы их прибыло достаточно много. Мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси», – подчеркнул Столтенберг.

Он был осторожным в прогнозах дальнейшей судьбы ЧВК «Вагнер», заявив, что делать окончательные выводы о том, что стало, «немного рано».

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