В Бурятии семье пропавшего без вести мобилизованного построили деревянный туалет 1 5.07.2023, 21:35

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Фотофакт.

Житель бурятского села Хужиры Дашанима Лудуков обратился в фонд «Защитники Отечества», чтобы многодетной семье соседа, который пропал в Украине, сделали туалет.

«Он попросил помочь в организации постройки туалета. Мы собрали людей, несколько мужиков, все односельчане, одноклассники [мобилизованного]. Строили два дня. Туалет раньше наклонившись стоял, почти развалился», — приводит издание «Люди Байкала» цитату представительницы фонда.

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