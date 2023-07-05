В Бурятии семье пропавшего без вести мобилизованного построили деревянный туалет

В Бурятии семье пропавшего без вести мобилизованного построили деревянный туалет1
- 5.07.2023, 21:35
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Фотофакт.
Житель бурятского села Хужиры Дашанима Лудуков обратился в фонд «Защитники Отечества», чтобы многодетной семье соседа, который пропал в Украине, сделали туалет.
«Он попросил помочь в организации постройки туалета. Мы собрали людей, несколько мужиков, все односельчане, одноклассники [мобилизованного]. Строили два дня. Туалет раньше наклонившись стоял, почти развалился», — приводит издание «Люди Байкала» цитату представительницы фонда.