Украинские военные в Николаевской области уничтожили восемь вражеских беспилотников 5.07.2023, 21:42

Об этом сообщило Воздушное командование «Юг».

Украинские военные уничтожили еще восемь беспилотников российских оккупантов в Николаевской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook Воздушного командования «Юг».

«5 июля 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено 8 вражеских БПЛА», - говорится в сообщении.

Украинские военные «приземлили»:

4 БПЛА «Ланцет»;

2 БПЛА «Мерлин-ВР»;

1 БПЛА «Zala»;

1 БПЛА «Орлан-10».

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