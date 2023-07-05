Украинские военные в Николаевской области уничтожили восемь вражеских беспилотников
- 5.07.2023, 21:42
Об этом сообщило Воздушное командование «Юг».
Украинские военные уничтожили еще восемь беспилотников российских оккупантов в Николаевской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook Воздушного командования «Юг».
«5 июля 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено 8 вражеских БПЛА», - говорится в сообщении.
Украинские военные «приземлили»:
4 БПЛА «Ланцет»;
2 БПЛА «Мерлин-ВР»;
1 БПЛА «Zala»;
1 БПЛА «Орлан-10».